إيران: إسقاط طائرة F-15 الأمريكية بسبب صاروخ صيني الصنع

تُظهر تقارير استخباراتية أمريكية أن الصين ربما زودت إيران برادار إنذار مبكر بعيد المدى، وتدعو هذه المعلومات إلى تساؤلات حول علاقة الولايات المتحدة ببكين في ظل محاولة الرئيس دونالد ترامب الحصول على مساعدة الصين لإنهاء الصراع في المنطقة.

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة NBC News أن طائرة F-15 المقاتلة التي أُسقطت فوق جنوب غرب إيران الشهر الماضي، يُرجح أنها أُصيبت بصاروخ صيني الصنع يُطلق من الكتف.

إسقاط إف 15 فوق إيران، أضافت المصادر، إلى جانب مسؤول أمريكي مطلع على الأمر، أن الصين ربما زودت إيران في بداية النزاع برادار إنذار مبكر بعيد المدى قادر على رصد الطائرات الشبحية المصممة للتخفي. وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران ويوجه نداءً عاجلاً للصين، البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا كان يلبي مطالب أمريكا، أوضحت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يحققون في ملابسات إسقاط طائرة F-15E سترايك إيجل الأمريكية في أبريل الماضي.

وكانت هذه أول مرة منذ عقود تُسقط فيها طائرة مقاتلة أمريكية بنيران معادية. لم يتضح بعد متى تم تسليم المعدات العسكرية، إلا أن استخدام إيران لأسلحة صينية الصنع يُعقّد علاقة الولايات المتحدة ببكين، في وقتٍ يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى الحصول على مساعدة الصين لإنهاء الصراع.

عند إسقاط الطائرة الشهر الماضي، صرّح ترامب بأنها أصيبت بصاروخ محمول على الكتف، ويبلغ طول هذه الأسلحة حوالي سبعة أقدام ووزنها أربعين رطلاً، وتُعرف أيضاً باسم أسلحة الدفاع الجوي المحمولة أو مان باد، وهي وسيلة فعّالة وغير مكلفة لإسقاط الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة. قفز طاقم طائرة إف-15، المكون من شخصين، بسلام من الطائرة فوق إيران، وتم إنقاذ الطيار في غضون سبع ساعات، لكن استغرق الأمر يومين لتحديد مكان ضابط أنظمة الأسلحة وإنقاذه، والذي كان يختبئ في سفوح جبال زاجروس، وفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات في إيران، مسؤول أمريكي رفيع المستوى: انتهاء اجتماع ترامب دون اتخاذ قرار بشأن إيران، أحال البيت الأبيض شبكة إن بي سي نيوز إلى تصريحات أدلى بها ترامب، في مقابلة مع فوكس نيوز، قال فيها إن شي جين بينج أكد له أن الصين لن تزود إيران بمعدات عسكرية، وإلى تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، قال فيها: لقد وعدني الرئيس شي بأنه لن يرسل أي أسلحة إلى إيران. إنه وعدٌ رائع.

أصدقه. لقد قدّرتُ ذلك. رداً على سؤال حول إسقاط طائرة إف-15، صرّح متحدث باسم السفارة الصينية قائلاً: تتوخى الصين الحذر والمسؤولية في تصدير منتجاتها العسكرية، وتمارس رقابة صارمة وفقاً لقوانينها ولوائحها المتعلقة بمراقبة الصادرات والتزاماتها الدولية. وتعارض الصين بشدة أي افتراءات لا أساس لها من الصحة أو ربطها بإيران بنية سيئة.

إيران: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي، إيران: لم نوقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن.. ولا مفاوضات بشأن البرنامج النووي، ذكرت شبكة إن بي سي نيوز سابقاً أن تقارير استخباراتية أمريكية تشير إلى أن الصين كانت تخطط لتزويد إيران بأسلحة دفاع جوي جديدة خلال الأسابيع المقبلة. ووفقاً لمسؤولين سابقين في الأمن القومي، يُحتمل أن يكون مسؤولون أمريكيون قد سربوا هذه المعلومات الاستخباراتية في محاولة لكشف خطط الصين، وهو تكتيك استخدمته إدارات سابقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة الصين أسلحة دفاع جوي إسقاط طائرة F-15

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

محكمة نمساوية تحكم على شاب بالسجن 15 عاما لمحاولة استهداف حفل لتايلور سويفتقضت محكمة نمساوية بسجن شاب يبلغ من العمر 21 عاما لمدة 15 عاما، على خلفية مخطط فاشل لاستهداف حفل للمغنية الأمريكية تايلور سويفت في فيينا عام 2024. اعترف المتهم الرئيسي بالتخطيط لتنفيذ هجوم باستخدام سكاكين وقنبلة، وتم إلغاء الحفلات الثلاث التي كان من المتوقع أن تجتذب 200 ألف متفرج كإجراء احترازي. حكم على متهم آخر بالسجن 12 عاما لتورطه في الجرائم المرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك مساعدة هجوم سابق في مكة.

Read more »

منتخب مصر يغادر القاهرة إلى أمريكا استعدادًا لكأس العالم 2026نظيره منتخب البرازيل وديا يوم السبت 6 يونيو القادم في البروفه الأخيرة قبل إنطلاق كأس العالم. ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو القادم في إفتتاحية مونديال 2026.

Read more »

الإسكان تمدد فترة التقديم على مشروع الوحدات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص 15 يومًاأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تمديد فترة التقديم على مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لمدة 15 يومًا إضافية حتى 14 يونيو 2026، وذلك نظرًا لتزامن انتهاء الفترة المقررة سابقًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك. ويشمل الطرح الجديد قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 383.12 فدانًا في عدة مدن جديدة، حيث تستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.

Read more »

15% على جميع الشقق.. ما موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديدة؟15% على جميع الشقق.. ما موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديدة؟

Read more »

أفكار سريعة لتحويل بواقي لحمة العيد إلى وجبات شهية في 15 دقيقةتعرفي على أفكار سريعة ومبتكرة لاستغلال بواقي لحمة العيد، من سندوتشات وحواوشي وسلطات إلى مكرونة وأرز مقلي، مع نصائح مهمة للحفظ الصحيح وتحسين الهضم.

Read more »

ذكرى وفاة الفنان الكبير حسن حسنيحسناً حسنى، الفنان الكبير الذي يُعتبر من أهم الشخصيات في السينما المصرية، توفي في 15 أكتوبر 1931، في حي القلعة، لأب يعمل مقاولًا. وُلدت والدته في سن مبكرة، وكانت بداية حسن حسني سينمائياً من خلال دور صغير في فيلم الكرنك الذي قدّمه نور الشريف وسعاد حسنى وإخراج علي بدرخان عام 1975.

Read more »