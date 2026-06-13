إيران يواجه أزمة أمنية في كأس العالم 2026 بعد العثور على جثة في سيارة متوقفة بالقرب من ملعب التدريبات

تواجه إيران أزمة أمنية في كأس العالم 2026 بعد العثور على جثة في سيارة متوقفة بالقرب من ملعب التدريبات الذي يستخدمه المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا، شمال غرب المكسيك. تم العثور على الجثة في سيارة متوقفة بالقرب من ملعب التدريبات الذي يستخدمه المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا، شمال غرب المكسيك. تم العثور على الجثة في سيارة متوقفة بالقرب من ملعب التدريبات الذي يستخدمه المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا، شمال غرب المكسيك.

شهد معسكر المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026 واقعة أمنية صادمة، بعدما عثرت السلطات المكسيكية على جثة في حالة تحلل داخل سيارة متوقفة بالقرب من ملعب التدريبات الذي يستخدمه منتخب إيران في مدينة تيخوانا، شمال غرب المكسيك.

تم العثور على الجثة في سيارة متوقفة بالقرب من ملعب التدريبات الذي يستخدمه منتخب إيران في مدينة تيخوانا، شمال غرب المكسيك. تم العثور على الجثة في سيارة متوقفة بالقرب من ملعب التدريبات الذي يستخدمه منتخب إيران في مدينة تيخوانا، شمال غرب المكسيك. تم العثور على الجثة في سيارة متوقفة بالقرب من ملعب التدريبات الذي يستخدمه منتخب إيران في مدينة تيخوانا، شمال غرب المكسيك





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كأس العالم 2026 منتخب إيران حادثة أمنية جثة في سيارة متوقفة ملعب التدريبات

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