إيران تبدأ في جمع الأدلة لتقديمها للمحافل الدولية بشأن الهجمات على مراكزها العلمية، بينما تدين نقابة الصحفيين استهداف صحفيات في جنوب لبنان. كما أعلنت الحكومة عن بدء التوقيت الصيفي.

أدانت نقابة الصحفيين بشدة استهداف صحفيتين في جنوب لبنان ، واصفةً ذلك بأنه جريمة مكتملة الأركان تتطلب تحقيقًا فوريًا ومحاسبة المسؤولين. يأتي هذا الإدانة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاطر التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاع.

كما أثار اكتشاف تمثال أثري في الشرقية جدلاً واسعًا بين الآثاريين، حيث أكد كبير الأثريين أن هذا الاكتشاف لم يكن محض صدفة، بل هو نتاج سنوات من البحث والتنقيب الدقيق. وأشار إلى أن أي شيء يحمل ملامح تل قد يكون له علاقة بالآثار، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات الأثرية الهامة في المنطقة. وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد اعتبارًا من الغد، على أن يستمر حتى نهاية الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.

يهدف هذا القرار إلى الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول، وتوفير الطاقة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. في تطور آخر، بدأت إيران في توثيق الهجمات التي تعرضت لها مراكزها العلمية، والتي يُتهم بها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعمل الحكومة الإيرانية على إعداد ملف قانوني شامل لتقديمه إلى المحافل الدولية، بهدف ملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات ومحاسبتهم على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العلمية والأكاديمية في البلاد.

صرح نائب الرئيس الإيراني لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، حسين أفشين، بأن هذا الجهد يتم تنفيذه من خلال الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، وأن السلطات الإيرانية تجمع كافة الوثائق الفنية وتقارير الخبراء والأدلة الميدانية اللازمة لتقديمها إلى الهيئات الدولية ذات الصلة. وأكد أفشين أن الهجمات على البنى التحتية العلمية والجامعية ليست مجرد اعتداء على الممتلكات والمعدات، بل هي هجوم على أسس إنتاج المعرفة وتدريب الموارد البشرية الماهرة ومستقبل التنمية في البلاد.

وشدد على أن إيران لن تتوانى عن استخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن حقوقها ومصالحها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وتشير التقارير الحكومية الإيرانية إلى أن أكثر من 20 جامعة تضررت جراء الضربات منذ بدء الحرب، كما تم استهداف عدد من الأكاديميين والباحثين. وتتهم طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة متعمدة لإضعاف الأسس العلمية والثقافية للبلاد، وتقويض قدرتها على التنمية والتقدم. وتعتبر إيران هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعديًا على سيادتها الوطنية.

وتؤكد الحكومة الإيرانية أنها ستواصل جهودها لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية التعليمية والأكاديمية، رغم التحديات والصعوبات. كما تعتزم إيران التعاون مع الدول الصديقة والحلفاء لتبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة. وتدعو إيران المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، وضمان حماية البنية التحتية العلمية والأكاديمية في جميع أنحاء العالم. وتؤكد إيران أنها ستظل ملتزمة بالدفاع عن حقوقها ومصالحها، والسعي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم





