إيران تستهدف مطار الكويت ومصر تدين وتتضامن مع الكويت

في的分析 متكامل، تستعرض هذه المقالة التصعيد الإيراني ضد الكويت ومصر، حيث استهدفت إيران مطار الكويت الدولي مما أدى إلى إصابة عدد من المصريين، فيما أدانت مصر الهجوم وأكدت تضامنها الكامل مع الكويت، مشيدة بسرعة استجابة السلطات الكويتية في رعاية المصابين.

في تطورات مقلقة تشهدها المنطقة، أكد الحرس الثوري ال إيران ي على ضرورة أن يوقف الاحتلال هجماته ضد الشعب اللبناني فوراً، في timing متزامن مع إقرار مجلس النواب الأمريكي قراراً يدعو إلى وقف الحرب ضد إيران .

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد إقليمي جديد، حيث تعرضت دولة الكويت لهجمات إيرانية استهدفت مطارها الدولي، مما أسفر عن إصابة eight مواطنين مصريين بإصابات متفاوتة. وقدправor السفير المصري لدى الكويت، محمد جابر أبو الوفا، بزيارة أحد المصابين، ممدوح عبد العليم عرفة، في المستشفى للاطمئنان على صحته، حيثعبّر عن ارتياحه للتحسن الذي تشهده حالته، متمنياً له الشفاء العاجل.

وأشار إلى أن سبعة من المصابين قدغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم، بينما لا يزال مواطن واحد فقط يتلقىTreatment ويتابع الأطباء حالته بشكل مستمر. وقدتابعت السفارة والقنصلية المصريتان أوضاع المصابين منذ اللحظات الأولى للحادث بالتنسيق مع السلطات الكويتية، وقام وفد قنصلي بزيارتهم وتقديم الدعم اللازم. كما أعرب السفير عن خالص الامتنان للسلطات الكويتية، وخاصة وزارتي الداخلية والصحة، على سرعة الاستجابة والرعاية الفعالة التي提供了ت للمصابين، معتبراً ذلك انعكاساً للنهج الإنساني الذي تتبنه دولة الكويت الشقيقة بقيادة أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وجدد السفير أبو الوفا التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الكويت ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، كما أدان مصر بشدة الهجمات الإيرانية، ووصفها بأنها تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار





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