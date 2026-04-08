إيران تعلن خطة بديلة لكأس العالم.. وترامب يوافق على وقف إطلاق نار مع إيران

إيران تستعد لكأس العالم بخطة بديلة، ومصر تشهد تطورات رياضية واقتصادية، بينما يشهد المشهد السياسي توترات إقليمية وتصريحات أمريكية حول وقف إطلاق النار مع إيران.

أعلنت إيران عن خطة بديلة للاستعداد ل كأس العالم في حال عدم استكمال الدوري المحلي. في سياق متصل، صرح أحمد دياب، أن مكافأة تتويج الدوري في الموسم المقبل ستكون الأكبر في تاريخ كرة القدم ال مصر ية. من جهة أخرى، استقبل محافظ جنوب سيناء راعي كنيسة موسى النبي وماري مرقس في طور سيناء. وشهدت الإسكندرية تحركًا عاجلًا لدعم الأندية الشعبية، حيث عقد اجتماع موسع لحل أزمات الاتحاد والأوليمبي والترام. وفي سياق آخر، صرح عبد الحفيظ بأن اتحاد الكرة يعاند، وأنه سيطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي.

كذلك، أعلنت شركة إيني عن اكتشاف 2 تريليون قدم مكعب من الغاز في مصر. وفي خبر رياضي آخر، تهدد عقوبة مغلظة الحارس محمد الشناوي بعد طرده في مباراة أمام سيراميكا. في سياق سياسي متصل، تظاهر مئات المؤيدين للحكومة الإيرانية في طهران، وهتفوا ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لمدة أسبوعين. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقته على تعليق القصف لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى وقف إطلاق النار من الجانبين. صرح ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال بأنه وافق على هذا التعليق بناءً على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير، اللذين طلبا وقف العمليات العسكرية. وربط ترامب هذا التعليق بموافقة إيران على الفتح الكامل والآمن لمضيق هرمز. وأضاف ترامب أن الهدف من ذلك هو تحقيق اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الجانبين قد توصلا إلى اتفاق في معظم نقاط الخلاف، وأن فترة الأسبوعين ستسمح بإتمام وتفعيل هذا الاتفاق. كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تلقت مقترحًا من 10 نقاط من إيران، وأنها تعتبره أساسًا عمليًا للتفاوض. واختتم ترامب تصريحه بالإعراب عن شرفه برؤية هذه القضية تقترب من الحل، وشكر الجميع على اهتمامهم بهذا الأمر. هذا التطور يعكس تحولًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين، ويثير تساؤلات حول مستقبل المنطقة. كما يعكس الدور الهام الذي يلعبه الوسطاء الإقليميون في تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار





