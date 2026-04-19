إيران تعيش عزلة رقمية استثنائية: انقطاع الإنترنت يهدد الاقتصاد ويزيد الإحباط

تواجه إيران أطول فترة انقطاع للإنترنت العالمي في تاريخها، مما يكبّد الاقتصاد خسائر يومية فادحة ويُعمّق من عزلة البلاد، وسط مخاوف من التأثيرات النفسية والاجتماعية على المواطنين.

دخلت إيران اليوم ح quartier يومها الحادي والخمسين من الانقطاع شبه الكامل عن الإنترنت العالمي، مسجلةً بذلك أطول فترة انقطاع معروفة لدولة كانت تتمتع باتصال واسع بالشبكة الدولية. تشير تقارير منظمة NetBlocks إلى أن مستوى الاتصال الحالي بالكاد يصل إلى 2% من المعدل الطبيعي، وهي نسبة ضئيلة جدًا، حتى بعد مرور 11 يومًا على سريان وقف إطلاق النار المعلن.

بدأت السلطات الإيرانية في فرض هذا الحجب الشامل للإنترنت بتاريخ 28 فبراير، تزامنًا مع اندلاع هجمات إسرائيلية أمريكية، واستمر هذا الإغلاق لفترة طويلة تجاوزت مرحلة تهدئة الأوضاع، مما أدى إلى تعميق عزلة البلاد وتأثير شديد على مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الاقتصاد الرقمي. على الرغم من وجود شبكة داخلية متفرقة تسمح ببعض الخدمات المحلية الضرورية، مثل التطبيقات المصرفية وخدمات المراسلة الفورية، إلا أن هذه الشبكة غير قادرة على دعم النشاط الاقتصادي بشكل كافٍ، لا سيما وأن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل من وطأة العقوبات الاقتصادية الدولية. في المقابل، يضطر عدد محدود من المستخدمين إلى اللجوء إلى حلول بديلة محفوفة بالمخاطر، مثل استخدام شبكات الـ VPN أو الاعتماد على خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل Starlink، وذلك على الرغم من المخاطر القانونية الكبيرة التي قد تصل إلى حد الاعتقال. تُقدر الخسائر الاقتصادية اليومية الناجمة عن هذا الانقطاع بحوالي 30 مليون يورو، وفقًا لتصريحات رسمية، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن هذه الأرقام قد تكون أعلى بكثير. يشبّه الخبراء حجم هذه الخسائر بفقدان إنتاج محطتين لتوليد الطاقة بشكل يومي، مما يعكس حجم التأثير السلبي على البنية التحتية الاقتصادية. على أرض الواقع، تبدو التداعيات أكثر قسوة وواقعية؛ حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة خطر الانهيار التام، مع توقف شبه كامل لعمليات البيع والتواصل مع العملاء، وانخفاض حاد في الطلب على منتجاتهم وخدماتهم. اضطر العديد من رواد الأعمال إلى اتخاذ قرارات مؤلمة، مثل تقليص أعداد الموظفين بشكل كبير أو بيع ممتلكاتهم الشخصية لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة. كما تضرر سوق العمل بشكل بالغ، إذ بات البحث عن فرص عمل جديدة شبه مستحيل في ظل غياب المنصات الرقمية التي كانت تُستخدم تاريخيًا كقنوات رئيسية للبحث عن وظائف. تراجعت الطلبات على الخدمات الإلكترونية من معدلات يومية كانت معتادة إلى مجرد بضعة طلبات شهرية، مما يدل على حالة الشلل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. إلى جانب الخسائر الاقتصادية المادية، خلّف هذا الانقطاع الرقمي آثارًا نفسية واضحة وعميقة على قطاع واسع من السكان. يتحدث الكثير من الإيرانيين عن شعور متزايد بالإحباط واليأس، في ظل الصعوبة البالغة التي يواجهونها في التواصل مع العالم الخارجي، بل وحتى في التواصل بين المدن المختلفة داخل البلاد. على الرغم من تداول شائعات متكررة حول قرب إعادة تشغيل خدمة الإنترنت، إلا أن الثقة في هذه الوعود أصبحت محدودة للغاية، خاصة بعد التجارب السابقة التي شهدت إعادة الاتصال بشكل جزئي فقط، مع استمرار القيود والرقابة المشددة. في المحصلة النهائية، لا تبدو هذه الأزمة مجرد مشكلة تقنية عابرة، بل هي انعكاس لواقع أعمق يتمثل في العزلة المتزايدة والضغوط الاقتصادية الخانقة، والتي يدفع ثمنها المواطن الإيراني البسيط يوميًا، في ظل غياب الأفق الواضح لحل هذه الأزمة.





