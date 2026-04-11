إيران تضع شروطًا جديدة للمفاوضات مع واشنطن: الإفراج عن الأصول ووقف النار في لبنان

في خطوة تعقد مسار التفاوض، اشترطت إيران الإفراج عن الأصول المجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان لبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة. يعكس هذا التوجه ربط القضايا الثنائية بالقضايا الإقليمية، وسط دور باكستاني كوسيط وتقييم لمدى التزام واشنطن.

في تطورات معقدة تعكس التوتر المستمر في العلاقات بين طهران وواشنطن، كشفت وكالة تسنيم ال إيران ية عن شروط جديدة وضعتها إيران قبل الشروع في أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة . تأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ دولية حثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي وتثبيت وقف إطلاق النار الهش في مناطق الصراع المختلفة، مما يزيد من أهمية هذه الشروط وتأثيرها المحتمل على مسار التفاوض.

وفقًا لما نشرته الوكالة، فإن طهران تشترط الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تعتبرها حقًا مشروعًا لها، بالإضافة إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان، كشرطين أساسيين لا غنى عنهما لبدء أي حوار رسمي مع الجانب الأمريكي. هذا الربط المباشر بين القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية الأوسع نطاقًا يعكس استراتيجية إيرانية واضحة تهدف إلى تحقيق تسوية شاملة تأخذ في الاعتبار كافة المصالح الإيرانية، الأمنية والاقتصادية والسياسية. يمثل الإفراج عن الأصول المجمدة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الولايات المتحدة بحسن النية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها، والتي أثرت بشكل كبير على اقتصادها وقدرتها على التعامل مع الأزمات. كما أن إدراج وقف إطلاق النار في لبنان ضمن الشروط يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها إيران للقضايا الإقليمية، وتحديدًا لدور حلفائها في المنطقة، خاصة في ظل استمرار التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. \في سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن الوفد الإيراني الذي عقد لقاءً مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد، قد أثار مسألة ما وصفته بـ“إخلال واشنطن بوعودها”، في إشارة إلى التفاهمات السابقة التي لم يتم الوفاء بها بشكل كامل من الجانب الأمريكي. يأتي هذا في وقت تلعب فيه باكستان دور الوسيط النشط بين الطرفين، حيث تسعى جاهدة لتقريب وجهات النظر وتوفير أرضية مشتركة لإطلاق مفاوضات قد تستغرق عدة أيام، وذلك بناءً على ما ذكرته تقارير إعلامية دولية مرموقة مثل شبكة سي إن إن. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الولايات المتحدة قد أبدت موافقتها المبدئية على بعض شروط التفاوض، إلا أن تنفيذ بعض هذه الشروط لا يزال معلقًا، مما يثير شكوكًا لدى طهران بشأن مدى جدية واشنطن والتزامها بتنفيذ الاتفاقيات المتوقعة. هذا التباين في المواقف يعكس أزمة ثقة عميقة بين الطرفين، وهي أزمة لطالما شكلت عقبة رئيسية أمام تحقيق أي تقدم دبلوماسي ملموس في السنوات الأخيرة. إن قدرة باكستان على لعب دور الوساطة الفعال تتوقف على مدى قدرتها على إقناع الطرفين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف، وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل التوترات الراهنة. \من ناحية أخرى، يرى المحللون السياسيون أن ربط المفاوضات بهذه الشروط قد يطيل أمد العملية التفاوضية، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام تسوية شاملة إذا ما تم التوصل إلى تفاهمات متبادلة تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية والسياسية لكافة الأطراف المعنية. هذه التطورات تأتي في لحظة بالغة الحساسية، حيث تشهد المنطقة توترات متصاعدة في عدة جبهات، مما يجعل أي تقدم في المسار التفاوضي أمرًا حيويًا لمنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع نطاقًا. يمثل هذا الاختبار الدبلوماسي تحديًا كبيرًا، حيث يتعين على الدبلوماسيين إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم، والعمل على بناء الثقة بين الطرفين المتنازعين. وبين تمسك إيران بشروطها ومرونة واشنطن في التعامل معها، تبرز أهمية الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية والدولية في دعم جهود الوساطة والتوصل إلى حل سلمي. إن نجاح المفاوضات سيعتمد على قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والتركيز على المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتجنب أي تصعيد إضافي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات القائمة. في النهاية، يبقى مصير هذه المفاوضات معلقًا على التزام جميع الأطراف بمبادئ الحوار والتفاهم، وتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار المنشودين





