إيران تعلن جاهزية موانئها في مضيق هرمز وتطورات سياسية واقتصادية في مصر

أبلغت إيران السفن التجارية بمضيق هرمز عن جاهزية موانئها لتقديم خدمات بحرية ودعم فني، بينما أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في مصر عدم زيادة أسعار كروت الشحن، وألغت محكمة النقض حكمها السابق ببطلان عضوية نائبي مينا القمح في مجلس النواب.

أبلغت إيران السفن التجارية ب مضيق هرمز بأن موانئ ها جاهزة لتقديم خدمات بحرية وخدمات الدعم الفني. ونقلت وكالة إيرنا عن منظمة ال موانئ والشؤون البحرية ال إيران ية، أنها أرسلت رسالة رسمية إلى قادة السفن التجارية الموجودة في مضيق هرمز والمياه الإقليمية، تُعلن فيها عن جاهزية موانئ البلاد التامة لتقديم الخدمات البحرية العامة، والدعم الفني، والخدمات الصحية والطبية.

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي وقت سابق، قال ترامب إن حرب إيران قد تنتهي ويعاد فتح مضيق هرمز إذا التزمت طهران بما تم الاتفاق عليه. وكتب في منشور على منصته 'تروث سوشال': 'بافتراض أن إيران وافقت على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير، ستنتهي عملية ملحمة الغضب الأسطورية بالفعل، وسيسمح الحصار الفعال بفتح مضيق هرمز أمام الجميع، ومن بينهم إيران'.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في مصر عدم وجود زيادة في أسعار كروت الشحن، مؤكداً على استمرار الأسعار الحالية دون أي تعديلات. كما أصدرت محكمة النقض المصرية حكمها بإلغاء الحكم السابق الذي نص على بطلان عضوية نائبي مينا القمح في مجلس النواب، مما يعيد لهم حقهم في ممارسة أعمالهم البرلمانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات سياسية واقتصادية، حيث تسعى إيران إلى تعزيز مكانتها في مجال التجارة البحرية، بينما تحاول الولايات المتحدة الضغط على طهران من خلال الحصار الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يواصل جهاز تنظيم الاتصالات في مصر جهوده لضمان استقرار أسعار الخدمات الاتصالية، بينما تبحث المحكمة المصرية في القضايا السياسية التي تثير جدلاً واسعاً داخل البلاد





