إيرادات السينما المصرية: الكلاب السبعة يتصدر ويقترب من المركز الثالث تاريخياً

حقق فيلم الكلاب السبعة إيرادات تجاوزت 175 مليون جنيه في 21 يوماً، متفوقاً على عدة أفلام شهيرة، ويحتل المركز الرابع في قائمة الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية. الفيلم من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، وهو من قصة تركي آل الشيخ.

حقق فيلم الكلاب السبعة - 7 Dogs أمس مليونا و433 ألف جنيه، بما يوازي 10 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 21 يوما عرض إلى 175 مليونا و134 ألف جنيه، بما يوازي مليونًا و186 ألف تذكرة، فيما وصلت إيرادات ه بالدولار على مستوى العالم العربي إلى 17 مليونا و214 ألف دولار، بما يوازي 2 مليون و206 آلاف تذكرة، وذلك بحسب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة ال ترفيه .

وبذلك يحتل الفيلم المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، متقدما على أفلام الفيل الأزرق 2 والشاطر وكيرة والجن والحريفة 2 وبيت الروبي والمشروع X. ويفصل بينه وبين صاحب المركز الثالث سيكو سيكو حوالي 10 ملايين و81 ألف جنيه، حيث حقق سيكو سيكو وقت عرضه العام الماضي 185 مليونا و215 ألف جنيه. الفيلم من قصة تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ويشارك في بطولته كل من أحمد عز وكريم عبدالعزيز وتارا عماد وساندي بيلا وسيد رجب والفنان السعودي ناصر القصبي بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين منهم الإيطالية مونيكا بيلوتشي ونجم بوليوود سلمان خان وعملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت وجيانكارلو إسبوزيتو وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج.

وفي المركز الثاني جاء فيلم إذما محققا 866 ألف جنيه بما يوازي 6 آلاف تذكرة ليصل إجمالي ما حققه بعد 21 يوما إلى 34 مليونا و546 ألف جنيه بما يوازي 214 ألف تذكرة. الفيلم يشارك في بطولته أحمد داوود وسلمى أبو ضيف وبسنت شوقي وحمزة دياب وجاسيكا حسام الدين وهو مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق وتحمل الاسم نفسه ويعد الفيلم أولى تجارب محمد صادق الإخراجية وإنتاج محمد حفظي وهاني أسامة.

وتدور قصته حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع فتتغير حياته بعدها تماما ويدخل في العديد من التجارب ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة. في المركز الثالث جاء فيلم الكلام على إيه محققا 748 ألف جنيه بما يوازي 5 آلاف تذكرة ليصل إجمالي ما حققه بعد 34 يوما إلى 76 مليونا و560 ألف جنيه بما يوازي 502 ألف تذكرة.

تدور أحداث فيلم الكلام على إيه في إطار اجتماعي كوميدي يتناول حكاية أربعة أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى كأزواج حيث يواجه كل زوجين تحديا من نوع مختلف في الظروف المحيطة بهم ما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم بنهاية سيئة. الفيلم من إخراج ساندرو كنعان وتأليف أحمد بدوي وبطولة سيد رجب وانتصار ومصطفى غريب وأحمد حاتم ودنيا سامي وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح وخالد كمال وآية سماحة.

وفي المركز الرابع جاء فيلم كراش وهو الفيلم الثاني الذي ينافس به الفنان أحمد داوود في هذا الموسم محققا 388 ألف جنيه بما يوازي ألفي تذكرة ليصل إجمالي ما حققه بعد 5 أيام عرض إلى 3 ملايين و777 ألف جنيه بما يوازي 22 ألف تذكرة. الفيلم من إخراج محمود كريم ويشارك في بطولته أحمد داود وميرنا جميل وباسم سمرة وشيرين رضا وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حيث يستكشف فكرة الحب من النظرة الأولى والتحديات التي يواجهها العشاق.

تركز القصة على علاقة غير متوقعة بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط وما يبدأ كلقاء عابر يتحول سريعا إلى سلسلة من المواقف الكوميدية. واستقر في المركز الخامس والأخير فيلم أسد محققا 300 ألف جنيه بما يوازي ألفي تذكرة ليصل إجمالي ما حققه بعد 34 يوما إلى 80 مليونا و386 ألف جنيه بما يوازي 529 ألف تذكرة.

وتدور أحداث فيلم أسد في مصر خلال القرن التاسع عشر حيث يتناول قصة أسد العبد الذي يتمتع بشخصية متمردة وروح صلبة في إطار درامي تاريخي يرصد رحلته بعد اندلاع قصة حب محرمة بينه وبين امرأة حرة ما يشعل مواجهة مباشرة مع أسياده. ومع تصاعد الأحداث وسلبه أغلى ما يملك يتحول الصمت إلى ثورة غضب ليجد نفسه في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه أحد بينما تمتد تداعيات معركته لتطرح تساؤلات حول مصير العبودية في البلاد خلال تلك المرحلة.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وكامل الباشا وإسلام مبارك وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الكلاب السبعة إيرادات السينما المصرية تركي آل الشيخ أحمد عز

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الصحة: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و17 وفاة⭕️عاجل.. الصحة: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و17 وفاة

Read more »

الصحة: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و17 وفاةالصحة 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة | مصراوى

Read more »

تصل لـ 100 ألف جنيه .. تعرف على عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية الأشخاصتصل لـ 100 ألف جنيه .. تعرف على عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية الأشخاص صدى_البلد

Read more »

ضبط 33 قضية أمن عام و1535 مخالفة مرورية وتنفيذ 175 حكما قضائيا بالمنافذ الجمركيةضبط 33 قضية أمن عام و1535 مخالفة مرورية وتنفيذ 175 حكم قضائى بالمنافذ الجمركية

Read more »

بعد طلب الحكومة المصرية.. خبير فرنسي لإصلاح ساعة أثرية في القلعة عمرها 175 سنةبعد طلب الحكومة المصرية خبير فرنسي لإصلاح ساعة أثرية في القلعة عمرها 175 سنة | مصراوى

Read more »

21 يناير 2026.. الذهب يقفز 175 جنيها وعيار 21 يتجاوز 6500 جنيه لأول مرةواصلت أسعار الذهب الارتفاع في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 175 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6525 جنيها، مقابل 635

Read more »