إيران تؤكد قوة صواريخها وتنفي استقالة قاليباف وسط جهود دبلوماسية

تصريحات إيرانية قوية حول القدرات الصاروخية، ونفي استقالة رئيس البرلمان من وفد التفاوض، بالتزامن مع جهود إقليمية بوساطة باكستانية لاستئناف الحوار مع واشنطن.

تصعيد إيران ي في الخطاب مع تأكيد على القدرات الصاروخية ووسط جهود إقليمية لتهدئة التوترات أكد متحدث باسم وزارة الدفاع ال إيران ية اليوم السبت أن القدرات الصاروخية ال إيران ية لم تُستنفد بعد، وأن أي مغامرة جديدة ستواجه بردع أشد وأقوى.

جاء هذا التصريح في سياق تصاعد التوترات الإقليمية وجهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء الأزمة. وأضاف المتحدث أن القوة العسكرية الإيرانية مهيمنة، وأن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد سبيل للخروج من 'مستنقع الحرب' وحفظ ماء الوجه. كما أكد على أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة إيران وإدارتها الذكية وإشرافها الحازم، في رسالة واضحة عن قدرة طهران على التأثير في الممرات المائية الحيوية.

هذا التصريح يأتي في وقت حرج، حيث تستعد إسلام آباد لاستئناف المحادثات بين المبعوثين الأمريكيين والإيرانيين، بعد جولة أولى استمرت 15 ساعة. وتأتي هذه الجهود بوساطة باكستانية في ظل تباين المواقف بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني والعقوبات المفروضة عليها. في سياق متصل، نفت إيران مزاعم استقالة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من رئاسة وفد التفاوض مع واشنطن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على منصة 'إكس' أنه ليس من المقرر عقد أي اجتماع مباشر بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، وأن الرسائل ستتبادل عبر الوسيط الباكستاني. وأعرب بقائي عن شكره للحكومة الباكستانية على وساطتها المستمرة ومساعيها الحميدة لإنهاء 'الحرب العدوانية' التي فرضتها الولايات المتحدة. وذكرت تقارير إعلامية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى إسلام آباد برفقة وفد صغير، لعرض وجهة نظر طهران بشأن استئناف المباحثات مع الولايات المتحدة.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن عراقجي يحمل رد طهران على مقترحات قائد الجيش الباكستاني، مشيراً إلى أن الرد شامل ويراعي كل ملاحظات طهران. هذا التطور يعكس حرص إيران على الحفاظ على قنوات الاتصال مع واشنطن، مع التأكيد على موقفها الثابت ورفضها لأي تنازلات جوهرية. في غضون ذلك، أشارت صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية إلى أن قرار عدم إرسال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسلام آباد يعكس تراجع مستوى المحادثات.

وأوضحت الصحيفة أن إيران بدورها لن ترسل كبير مفاوضيها، وهو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران تعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأمريكية، مشيراً إلى أن طهران ترغب في إجراء محادثات وبحث إمكان التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن المسئولين الأمريكيين الذين يتفاوضون مع إيران يتعاملون مع الأشخاص الذين يتولون زمام الأمور الآن.

في المقابل، نقلت هيئة الإذاعة الأمريكية 'إيه بي سي' عن مصادر قولها إنه لا أدلة واضحة على انقسامات في عملية اتخاذ القرار بإيران، وأن الخلافات قد تكون في الأسلوب. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار التوترات الإقليمية وتصاعد الخطاب المتبادل. وتراقب الأوساط الدولية عن كثب هذه التطورات، خشية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع





