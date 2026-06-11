إيران تنفي الموافقة على نص الاتفاق وترامب يعلن استعداد التوقيع

نفت مصادر إيرانية مزاعم ترامب بشأن الموافقة على نص الاتفاق، مؤكدة أن المسودة ما زالت تنتظر التأكيد النهائي. وفي المقابل، أعلن ترامب إلغاء الضربات والتوجه للتوقيع الأسبوع المقبل.

أفادت مصادر مطلعة أن إيران لم تؤكد بعد أي نص للاتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك في رد على مزاعم أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران وافقت على أعلى مستوى على نص مذكرة التفاهم الأولية.

وقالت وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني إن مسودة نص مذكرة التفاهم بين فريقي التفاوض تم الانتهاء منها تقريبا قبل نحو أسبوعين، وكانت تنتظر فقط الموافقة النهائية في طهران وواشنطن. وأضافت الوكالة أن ترامب طالب مجددا خلال هذه المراجعة بإضافة عدة تفاصيل جديدة، مخالفا بذلك اتفاق المفاوضين الأمريكيين الذين قبلوا مسودة إيران، وردا على ذلك، أعلنت إيران أنها لن تراجع النص الجديد، ولم ترد فعليا على الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أن التوترات المتقطعة التي تلت ذلك في مضيق هرمز وجنوب إيران، بالإضافة إلى الهجوم على الضاحية، أدت إلى تجميد ملف المفاوضات بشكل فعلي، إلا أنه ومنذ يوم الأربعاء الماضي، أعلن الوسيط القطري عن تراجع أمريكا عن تلك البنود الإضافية الجديدة، مما يعني العودة إلى النص الأصلي نفسه الذي لا يزال ينتظر التأكيد النهائي في إيران. وأشارت إلى أن ترامب سعى بالتزامن مع التراجع الواضح من جانب الولايات المتحدة، عبر حملة إعلامية وخطاب تهديدي إلى الإيحاء بأن إيران قد تراجعت تحت ضغط القصف، ولكن الحقيقة أن حتى هذه اللحظة، لم تقدم إيران ردها النهائي فحسب، بل إن أمريكا هي التي عادت إلى مطالبها السابقة.

وأضافت أن هناك إمكانية لإعادة النظر في هذا النص من قبل طهران بالنظر إلى قبول الولايات المتحدة للنص المقترح منها. وأكدت الوكالة أن ترامب يحاول من خلال تصعيد لهجته التهديدية على وسائل التواصل الاجتماعي بناء سردية استسلام وقبول إيران في مواجهة القصف، مشددة أنها سردية تختلف عن الواقع الميداني بالتزامن مع التراجع التكتيكي لأمريكا عن الإضافات الجديدة في مسودة الاتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الخميس، مشيرا إلى أن القرار جاء استنادا إلى وصول المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية. وقال إن توقيع الاتفاق مع إيران قد يتم في أوروبا نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن إدارته أنجزت تسوية عظيمة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن إنهاء تفاصيل الاتفاق سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن وثائق الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة للتوقيع.

وأشار إلى أن نائبه دي فانس سيسافر للتوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُفتح أمام حركة الملاحة بمجرد التوقيع على الاتفاق مع إيران





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