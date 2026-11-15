إيران تحذر واشنطن من عدم جدوى المفاوضات وتعلن مهلة لفتح مضيق هرمز

نائب الخارجية الإيراني يؤكد أن الرد الأمريكي غير عملي ويؤجل تنفيذ مطالب طهران، محذراً من عدم التوصل لاتفاق ما لم تتخذ واشنطن إجراءات فورية لفتح مضيق هرمز في مهلة يومين.

أعلن نائب وزير الخارجية ال إيران ي، كازم غريب آبادي ، عن موقف حازم من الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن الردود الأمريكية على مطالب طهران غير عملية. وأوضح المسؤول ال إيران ي أن واشنطن تؤجل تنفيذ بعض المطالب ال إيران ية، مما يجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمراً مستحيلاً في الوقت الراهن. وأكد غريب آبادي أن عدم جدية الجانب الأمريكي في التعامل مع القضايا الملحة يؤثر سلباً على مسارات التفاوض الراهنة.

إلغاء الثقة بالولايات المتحدة في المفاوضات

أعرب كازم غريب آبادي عن عدم قدرته على الوثوق بالولايات المتحدة كطرف في طاولة المفاوضات، مستنداً في ذلك إلى سجلات سابقة. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية أخلت بتعهداتها على الأقل ثلاث مرات خلال العامين والنصف الماضيين. وجزم نائب الوزير الإيراني بأن هذه المخالفات المتكررة تضعف المصداقية الأمريكية وتجعل من الصعب بناء أساس متين لأي حوار مستقبلي. وشدد على أن طهران لن تكرر الأخطاء السابقة من خلال الاعتماد على وعود غير قابلة للتنفيذ.

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تخفيض مهلة فتح مضيق هرمز إلى يومين

كشف نائب وزير الخارجية الإيراني عن تغيير جوهري في الموقف الإيراني بشأن مفتاح التوتر الإقليمي، وهو مضيق هرمز. وأوضح كازم غريب آبادي أن طهران قامت بخفض مدة تنفيذ مقترحها لإعادة فتح المضيق من سبع أيام إلى يومين فقط. وأكد أنه يمكن تنفيذ هذا المقترح خلال المهلة الجديدة المشددة، لكنه يشترط اتخاذ الولايات المتحدة خطوات عملية وفورية. وأشار إلى أن إيران أظهرت التزاماً قوياً بالمسار الدبلوماسي، وأن الكرة أصبحت الآن في ملعب واشنطن لاتخاذ الإجراءات التي تتيح لطهران فتح المضيق.

التشاور مع الوسطاء الدوليين

في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوتر، أشار غريب آبادي إلى أن إيران أجرت مشاورات مكثفة مع الوسطاء الدوليين. وأكد أن هذه المشاورات تضمنت بشكل خاص دولتي قطر وباكستان، اللتين تلعبان دوراً محورياً في التنسيق الإقليمي. وأشارت تصريحات المسؤول الإيراني إلى أن طهران تسعى لاستخدام القنوات الدبلوماسية المتاحة لتوضيح مواقفها. وأكدت أن المشاورات مع هذين البلدين تهدف إلى خلق بيئة مواتية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الوضع في المنطقة.

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تصاعد التوتر واستمرار العقوبات الأمريكية

جاءت تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني في ظل تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن، رغم وجود مؤشرات على تغير في النبرة الأمريكية. وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت مؤخراً عن تعليق العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مما أحدث حالة من الجدل. ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن واشنطن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إيران. وأشار ترامب إلى أن هذا القرار جاء بناءً على طلب عدد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما يعكس الضغوط الإقليمية على الموقف الأمريكي.

آفاق مستقبلية للمسار الدبلوماسي

يشير التحليل الحالي إلى أن الموقف الإيراني بات أكثر وضوحاً بشأن الشروط المسبقة لأي تقدم دبلوماسي. وتؤكد طهران أن فتح مضيق هرمز ليس مجرد مطلب عسكري، بل هو مؤشر على الجدية الأمريكية في إنهاء التوترات. ومن المتوقع أن تتابع إيران عن كثب الخطوات الأمريكية خلال اليومين المقبلين. وإذا لم تظهر واشنطن إجراءات ملموسة، فإن طهران مستعدة لرفع وتيرة الضغط في المنطقة. وتعكس هذه الديناميكية حالة من الاستنفار الدبلوماسي الذي قد يحدد مسار العلاقات الإقليمية في الأشهر القادمة.