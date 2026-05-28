إيران تعبر 26 سفينة لمضيق هرمز وترامب يهدد عُمان بالتخريب

أعلنت إيران نجاح 26 سفينة في عبور مضيق هرمز خلال 24 ساعة، في وقت هدد فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطنة العُمانية بـ"تفجير" المضيق إذا لم تتحرك للسيطرة على النشاط الإيراني، مما يعكس تصعيدا في التوترات الإقليمية حول الممر الاستراتيجي.

أعلنت إيران اليوم الخميس أن سفنها العسكرية والمدنية نجحت في عبور مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث عبرت 26 سفينة من الممر المائي الحيوي رغم التوترات الإقليمية.

جاء ذلك بعد تحذير أمامي غير مسبوع من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي هدد السلطنة العمانية بـ"تفجير" المضيق إذا لم تتخذ إجراءات للسيطرة على النشاط الإيراني، مما أثار مخاوف من تصعيد قد يؤثر على تحقيق الطاقة العالمية. التطورات تظهر استمرار المواجهة غير المباشرة بين واشنطن وطهران، حيث تحاول إيران تأكيد سيطرتها على الممر الاستراتيجي، بينما تحاول الولايات المتحدة الضغط على حلفائها الإقليميين، ومن بينهم عُمان، لاحتواء التهديدات.

في الوقت نفسه، لا تزال التكهنات حول مصير الاتفاق النووي الإيراني قائمة، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة برعاية دولية.





