إيران تستعد لمواجهة أنجولا ودياً في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026

أعلنت صحيفة طهران تايمز ال إيران ية عن استعدادات المنتخب الوطني ال إيران ي ل كرة القدم لخوض مباراة ودية هامة أمام منتخب أنجولا في شهر يونيو القادم. تأتي هذه المباراة في سياق برنامج الإعداد المكثف الذي يتبعه الفريق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 .

يمثل هذا اللقاء فرصة ذهبية للجهاز الفني بقيادة المدرب لتقييم أداء اللاعبين وتجربة التشكيلات المختلفة قبل انطلاق الحدث العالمي. وقد جاء اختيار منتخب أنجولا بعد إلغاء مباراة ودية كانت مقررة في السابق مع منتخب بورتوريكو، مما استدعى إعادة النظر في خطة التحضيرات وتعديلها بما يتماشى مع الظروف الحالية وأهداف الفريق.

يدرك الجهاز الفني أهمية الاستفادة القصوى من المباريات الودية في بناء الروح القتالية للفريق وتعزيز التفاهم بين اللاعبين، بالإضافة إلى اكتشاف نقاط القوة والضعف والعمل على معالجتها قبل مواجهة المنافسين في كأس العالم. يُعد منتخب إيران من الفرق الطموحة التي تسعى دائمًا لتقديم أداء مشرف في المحافل الدولية. وقد وقع المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، وهي مجموعة قوية جدًا تضم منتخبات مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

يدرك اللاعبون والمدرب حجم التحدي الذي ينتظرهم في هذه المجموعة، ويعملون بجد واجتهاد لتحقيق أفضل النتائج. يولي الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا بالجوانب البدنية والفنية والتكتيكية للاعبين، ويسعى إلى تطوير مهاراتهم الفردية والجماعية. كما يركز على بناء فريق متماسك قادر على مواجهة أي خصم. تعتبر مباراة أنجولا بمثابة محطة مهمة في طريق الفريق نحو تحقيق أهدافه في كأس العالم، حيث ستساعده على اكتساب الثقة بالنفس واكتساب الخبرة اللازمة.

يهدف الجهاز الفني إلى استغلال هذه المباراة في تجربة خطط لعب مختلفة وتحديد التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباريات كأس العالم. لا تقتصر استعدادات المنتخب الإيراني على الجانب الفني والبدني فحسب، بل تشمل أيضًا الجانب النفسي. يعمل الجهاز الفني على تهيئة اللاعبين نفسيًا وعقليًا لمواجهة الضغوط والتحديات التي قد تواجههم في كأس العالم. يتم تنظيم محاضرات وورش عمل للاعبين حول كيفية التعامل مع الضغوط والتركيز على الأداء الجيد.

كما يتم توفير الدعم النفسي للاعبين من خلال الأخصائيين النفسيين. يدرك الجهاز الفني أن الثقة بالنفس والروح القتالية هما من أهم عوامل النجاح في كرة القدم، ويسعى إلى غرس هذه القيم في نفوس اللاعبين. بالإضافة إلى ذلك، يحرص الجهاز الفني على متابعة أداء اللاعبين في أنديتهم المحلية والدوريات الخارجية، وتقديم التوجيهات والنصائح لهم. يهدف الجهاز الفني إلى بناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين القادرين على تمثيل المنتخب الإيراني بأفضل صورة في المحافل الدولية.

إن الاستعدادات الجارية للمنتخب الإيراني لكأس العالم 2026 تعكس الطموح الكبير الذي يراود الفريق والجهاز الفني، والرغبة في تحقيق إنجاز تاريخي في هذه البطولة





