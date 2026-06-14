إيران وأمريكا توصلان لاتفاق إطاري يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية ويتصاعد التوتر في المنطقة

اتفاق إطاري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يثير القلق في إسرائيل، مع إعلان حزب الله تنفيذ 22 عملية ضد القوات الإسرائيلية وارتفاع ضحايا العدوان على لبنان. تأكيد إيراني على عدم التراجع، وتهديد أمريكي، وحادث إطلاق نار في أمريكا.

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين إن الاتفاق الإطاري المزمع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يُعد تهديدًا للمصالح الأمنية الإسرائيلية. واعترض المسؤولون على محتوى الاتفاق، مشيرين إلى أنه لا يلزم إيران بوقف دعمها للجماعات والوكالات التي تعتبرها إسرائيل تهديدات، بل إنه قد يعزز الروابط بين طهران وحزب الله في لبنان.

وأكدوا أن هذا الاتفاق لا يحقق الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة في الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة. وقد عبر المسؤولون عن قلقهم من أن التهديد العسكري الإسرائيلي against إيران فقد جزءًا من قيمتهfficacy بفعل هذا الاتفاق. في تطورات منفصلة، أعلن حزب الله في لبنان عن تنفيذ 22 عملية ضد القوات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، بما في ذلك استهداف جنود الاحتلال بالصواريخ في بلدة مجدل.

يأتي ذلك في أعقاب تصعيد عسكري أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى ما يقارب 4 آلاف شخص. على الصعيد الإنساني في غزة، وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية شهيدان و11 جريحاً، بينهم أطفال، وفق ما أظهرته لقطات وصولهم إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس. من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لم تُهزم ولم تتراجع ولم تضعف رغم الضغوط الدولية، مشيراً إلى تحقيق "انتصارات كبيرة".

وفي تطور دبلوماسي، صرح مسؤول أمريكي بأن إيران ستُعيد فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم بعد توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة. كما هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إيران قائلاً: "أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل". أما في الولايات المتحدة، فقد وقع حادث إطلاق نار في مركز هايوود التجاري بولاية كارولاينا الجنوبية، أسفر عن إصابة شخصين.

此外، شدد وزير الزراعة اللبناني على الشراكة التجارية مع مصر، مشيراً إلى أن مصر تعتبر الشريك التجاري العربي الأكبر للبنان، بواردات تقترب من مليار دولار





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إيران، أمريكا، إسرائيل، حزب الله، لبنان، غزة، اتفا

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