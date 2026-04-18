إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية وسط تفاؤل أمريكي بإنهاء الحرب

إيران تعيد فتح مضيق هرمز للملاحة التجارية، خطوة تعكس تقدمًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. الرئيس ترامب يعرب عن تفاؤله باتفاق وشيك، مؤكدًا استمرار الحصار البحري لحين استكمال التفاهمات.

في تطور محوري على صعيد الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة و إيران ، أعلنت العاصمة طهران عن قرار استراتيجي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية. هذا القرار، الذي جاء بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية وال مفاوضات الدائرة بين الجانبين لإنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، يعكس تقدماً ملموساً في مسار حل الأزمة. وقد قوبل هذا التطور بتفاعل دولي واسع، مصحوباً بترحيب حذر من قبل الإدارة الأمريكية.

أكدت إيران رسميًا على إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، وهو ما يتزامن مع مرحلة حاسمة من المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم يضع نهاية للنزاع المستمر. وقد أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيبًا بهذا القرار، حيث عبر عن موقفه من خلال سلسلة من المنشورات على منصة 'تروث سوشيال'. تطرق ترامب في منشوراته إلى التطورات الأخيرة في الأزمة، بالإضافة إلى ملفات إقليمية ودولية أخرى ذات أهمية.

في بادئ الأمر، وقع الرئيس ترامب في خطأ عند تسمية المضيق، لكنه سرعان ما صحح ذلك، مؤكداً أن المضيق أصبح مفتوحًا بالكامل أمام الملاحة، مع استمرار الحصار البحري المفروض على إيران إلى حين الانتهاء من التفاهمات النهائية. وقد أوضح أن المفاوضات قد قطعت شوطًا كبيرًا، معربًا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق قريب. وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستستحوذ على ما وصفه بـ 'الغبار النووي'، مؤكدًا عدم وجود أي تبادل مالي مقابل اليورانيوم الإيراني المخصب.

وفي جانب منفصل، شدد على أن هذا الملف لا يرتبط بالأوضاع في لبنان، ولكنه تعهد بالتعامل مع التحديات هناك، بما في ذلك دور حزب الله، ووقف أي تصعيد عسكري محتمل من الجانب الإسرائيلي ضد البلاد. توجه الرئيس الأمريكي بخالص الشكر لدول الخليج، ومن بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم الجهود الحالية. كما أعلن عن وجود تعاون مشترك بين الولايات المتحدة وإيران في مجال إزالة الألغام البحرية من المضيق.

في المقابل، وجه الرئيس الأمريكي انتقادات لحلف الناتو، معتبرًا أنه لم يكن فعالًا بما يكفي خلال الأزمة. وأكد ترامب في ختام تصريحاته أن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، معتبرًا ذلك خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار العالمي، واصفًا هذا اليوم بأنه 'عظيم ومشرق للعالم'.

من جانبها، أكدت طهران، عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، أن إعادة فتح المضيق تأتي تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان. وأوضح أن الملاحة ستتم وفق مسارات محددة ومنظمة ومعلنة مسبقًا من قبل الجهات المختصة. وشدد مسؤولون إيرانيون على الالتزام المطلق بإبقاء المضيق مفتوحًا، مع احتمال إدخال ترتيبات أمنية جديدة لضمان استقرار الأوضاع.

في السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية عن وجود مباحثات متقدمة بين البلدين حول خطة شاملة لإنهاء الحرب، تتضمن بنودًا رئيسية مثل الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة مقابل تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب. تأتي هذه التطورات وسط مخاوف عالمية بشأن استقرار إمدادات الطاقة، مما يجعل إعادة فتح مضيق هرمز ذا أهمية قصوى.

تشير تصريحات ترامب الحديثة إلى تفاؤله المتزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، قد يشمل إعادة فتح المضيق بشكل دائم وإعادة ترتيبات اقتصادية مهمة. وتلعب وساطات إقليمية ودولية دورًا محوريًا في هذه الجهود، بهدف تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات. وقد رجحت مصادر دبلوماسية إمكانية تمديد فترة وقف إطلاق النار لفترة محدودة إذا دعت الحاجة، وذلك لتفادي أي عودة للتصعيد وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. هذه الخطوات تشكل منعطفًا جديدًا في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران، وتعطي بصيص أمل للمجتمع الدولي بتجاوز الأزمة الحالية.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز الولايات المتحدة إيران دونالد ترامب مفاوضات

United States Latest News, United States Headlines