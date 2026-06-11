إيران: ترامب يجب أن يدرك أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع ولن تتنازل عن استقلالها ومصالحها الوطنية

مستشار المرشد الأعلى الإيراني، محمد مخبر، حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن الحرب مع إيران ستستمر ما لم يحترم ترامب مصالح طهران. وقال مخبر إن إيران سترد بشكل أكثر صرامة وقوة على أي هجمات أمريكية مستقبلية. كما شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، على أن إنهاء التوترات في المنطقة يتطلب وقف الأعمال العدائية بكل الجبهات والالتزام بوقف إطلاق النار.

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وتراجع الأسعار غير منطقي وخطير حذر محمد مخبر، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، من أن «الحرب مع الولايات المتحدة ستستمر ما لم تحترم واشنطن مصالح طهران». ونوه في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، اليوم الخميس، إلى أن إيران «سترد بشكل أكثر صرامة وقوة» على أي هجمات أمريكية مستقبلية، مشيرًا إلى أن مصير الحرب يعتمد على تصرفات واشنطن.

ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن تستأنف، قال مستشار المرشد إن القرار يعود إلى واشنطن. في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، أن إنهاء التوترات في المنطقة يتطلب وقف الأعمال العدائية بكل الجبهات والالتزام بوقف إطلاق النار، مشددًا على أن مواصلة الصراع لن تسهم في حل الأزمات القائمة.

بحسب ما نشره وقع «إيران إنترناشيونال»، شدد طلائي ني، على أن «تجارب الحروب الأخيرة أثبتت أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع أمام الضغوط أو التهديدات، مؤكدًا تمسك طهران بالدفاع عن أمنها القومي واستقلالها ووحدة أراضيها. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بأعلى مستويات الجاهزية والاستعداد، بدعم من الصناعات الدفاعية المحلية، محذرًا من أن أي تجاوز لما وصفه بالخطوط الحمراء الإيرانية «سيُواجه برد حاسم، وبقسوة تجعل العدو يندم على فعلته





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