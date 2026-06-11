إيران: دوي انفجارات في طهران وسط تصاعد التوترات مع أمريكا

وفقًا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، سمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، مما يشير إلى أحدث التطور الأمني في البلاد، مع تصاعد التوترات العسكرية والتوترات الإقليمية خلال الساعات الماضية. لم يتم الكشف عن مواقع الانفجارات الدقيق أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للاستهداف، كما لم يتم الكشف عن الأسباب أو حجم الأضرار المحتملة الناجمة عنها بعد.

أفادت وكالة مهر ال إيران ية للأنباء، فجر الخميس، بسماع دوي انفجارات في العاصمة ال إيران ية طهران ، في أحدث تطور أمني تشهده البلاد بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية وال توترات الإقليمية خلال الساعات الماضية.

وذكرت الوكالة أن أصوات الانفجارات سُمعت في عدد من مناطق العاصمة، دون أن تقدم تفاصيل فورية بشأن مواقعها الدقيقة أو طبيعة الأهداف التي قد تكون تعرضت للاستهداف. كما لم تتضح على الفور أسباب الانفجارات أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عنها. أمريكا تعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيرانسنتكوم: لا إصابات ولا أضرار في السفن الحربية الأمريكي





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