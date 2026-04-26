إيران تنقل شروطها لإنهاء الحرب إلى باكستان.. وهرتسوج يؤجل النظر في عفو نتنياهو

إيران تسعى للعب دور في حل الأزمات الإقليمية عبر باكستان، بينما يرجئ الرئيس الإسرائيلي النظر في طلب العفو عن نتنياهو وسط ضغوط مكثفة.

أفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن علي عراقجي ، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ال إيران ية، سيتوجه إلى باكستان حاملًا شروط إيران لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وجهود دبلوماسية مكثفة لوقف إراقة الدماء وتحقيق الاستقرار. ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الشروط، لكن من المتوقع أن تتضمن مطالب إيرانية تتعلق بضمانات أمنية، ووقف التدخلات الخارجية، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات. هذا التحرك الإيراني يعكس رغبة طهران في لعب دور فعال في حل الأزمات الإقليمية، وتقديم رؤية بديلة لتحقيق السلام والأمن المستدامين.

في سياق متصل، قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج تأجيل النظر في طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنحه العفو في قضايا الفساد المرفوعة ضده. هذا القرار جاء بعد ضغوط هائلة تعرض لها هرتسوج من كلا الجانبين، حيث طالب أنصار نتنياهو بإصدار العفو، بينما حذر معارضوه ومن يدافعون عن مبدأ المساواة أمام القانون من مغبة ذلك.

وأكد مكتب الرئيس هرتسوج أن الرئيس يرى أن التوصل إلى تسوية للقضايا المرفوعة ضد نتنياهو هو الحل الأمثل والأكثر ملاءمة، وأن التفاوض بشأن اتفاق من هذا القبيل يعد جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحقيق توافق وطني. وكشف متحدث باسم الرئاسة الإسرائيلية أن هرتسوج يسعى إلى بدء وساطة بهدف التوصل إلى ما يسمى بـ'صفقة إقرار بالذنب' في محاكمة نتنياهو التي تستمر منذ ست سنوات بتهم الفساد.

هذا المسعى يأتي في إطار محاولة تجنب محاكمة مطولة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية في إسرائيل. الرئيس هرتسوج يرى في هذا الاتفاق حلاً لائقًا ومناسبًا، ويعتقد أنه يجب استنفاد جميع الجهود للتوصل إليه قبل النظر في طلب العفو. الجدير بالذكر أن الرئيس هرتسوج سبق له أن رفض دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنح نتنياهو العفو في قضايا الفساد المنسوبة إليه، مؤكدًا أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بشكل كامل.

هذا الموقف يعكس حرص هرتسوج على الحفاظ على استقلالية القضاء الإسرائيلي، وعدم الخضوع للضغوط الخارجية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث يواجه نتنياهو تحديات داخلية وخارجية كبيرة. قرار هرتسوج بتأجيل النظر في طلب العفو يمثل رسالة واضحة مفادها أن الرئيس لن يتسامح مع أي محاولة لتقويض سيادة القانون أو إفلات المتورطين في قضايا الفساد من العقاب.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المفاوضات والمساعي الدبلوماسية بهدف التوصل إلى حل لهذه القضية التي تثير جدلاً واسعًا في إسرائيل. هذه القضية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام إسرائيل بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وتأثير هذه القضية سيمتد ليشمل العلاقات الإسرائيلية مع المجتمع الدولي، خاصة مع الولايات المتحدة التي تشدد دائمًا على أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون





