إيران والسعودية يتحدثان هاتفيا للمرة الثانية خلال 24 ساعة

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن وزيري خارجية إيران والسعودية تحدثا هاتفيا اليوم الاثنين للمرة الثانية خلال 24 ساعة. مباحثات سعودية إيرانية ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ناقشا"آخر التطورات" المتعلقة بالعملية الدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة. إيران على رأس الأولويات.. ترامب يزور الصين في الفترة بين 13 إلى 15 مايو. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من عراقجي اليوم الاثنين، وتبادلا وجهات النظر حول المحادثات الأمريكية الإيرانية. كان البلدان قد دخلت في مواجهة نادرة خلال هذا النزاع عندما استهدفت إيران السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة رداً على ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت أراضيها. وفي وقت سابق، صرّحت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ردّها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، الذي ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه يتضمن الاعتراف بالسيادة على مضيق هرمز، كان"معقولاً" و"سخياً". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الشروط أمس بأنها"غير مقبولة بتاتاً". لا وعود ولا ضمانات.. نتنياهو يكشف ما دار في محادثاته مع ترامب حول إيران. ترامب يضغط على الصين للمساعدة في إنهاء الصراع مع إيران. وفي سياق متصل، أفاد مصدر ومسؤول إسرائيلي بأن ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس. وقال نتنياهو، في مقابلة مع برنامج"60 دقيقة" على قناة CBS، إن هناك"عملاً يتعين القيام به" في إيران، وأقرّ بأنها لا تزال تحتفظ بالعديد من القدرات التي كانت تمتلكها قبل بدء الحرب.

