إيران والعقوبات والملف النووي: تطورات جديدة ومفاوضات في سويسرا

تطورات جديدة في مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، ومفاوضات في سويسرا لتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. بالإضافة إلى قرار الرئيس الإيراني مسعود بذهكيان بشأن مضيق هرمز، وتفكيك صاروخ توماهوك أمريكي في إيران، وتصريحات عن عقوبات جديدة على إيران، وتحديثات حول الوظائف في وزارة العمل في مصر، والعلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا للتنسيق المشترك بالمنطقة.

النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027إعلام إسرائيلي: نتنياهو يبلغ ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنانقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، التي تم صياغتها هي نتيجة أشهر من الحوار والمتابعة المستمرة في هذا المجال، موضحا خلال مؤتمر الحوكمة التآزرية، أنه إذا تم تنفيذ جميع بنودها بشكل صحيح، فستكون وثيقة فخر لبلاده، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

وأضاف بزشكيان، أن التنفيذ الكامل لهذه المذكرة يمكن أن يحل العديد من مشاكل وقضايا البلاد، ويخلق ظروفاً جديدة في إيران والشرق الأوسط. عباس عراقجي، إن من المحتمل عقد لقاء في سويسرا يوم الجمعة المقبل، بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي لتوقيع مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين، تمهيدًا لانطلاق الجولة الأولى من المفاوضات، مضيفا في تصريحات صحفية، إن الجولة الأولى من المفاوضات ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم.

وأشار عراقجي، إلى أن بلاده تخطط لمسار التفاوض وآلية تنفيذ الاتفاق على أساس انعدام الثقة، نتيجة إخلال «واشنطن» سابقًا بالتزاماتها. وأضاف الوزير الإيراني: «أنجزنا مذكرة التفاهم وسيُنفذ جزء من بنودها اليوم، فيما سيُنفذ الباقي بعد التوقيع عليها الجمعة».

وتابع عراقجي، أن الاتفاق يتكون من مرحلتين؛ الأولى تتمثل في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، والثانية تشمل جولة مفاوضات تستمر مدة 60 يومًا قابلة للتمديد، وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن خلال الاتفاق النهائي سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني ورفع العقوبات، لافتًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الملفات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر مطلع في تصريح لوكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية حول وضع القوات الأمريكية في المنطقة وفق مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة، إن بناءً على المادة الرابعة من مذكرة التفاهم، وبعد 30 يومًا من الاتفاق النهائي، يجب على القوات القتالية الأمريكية مغادرة المنطقة المحيطة ب، مضيفا: وفقًا للبند التاسع من مذكرة التفاهم، فإن خلال الـ60 يومًا المخصصة للمفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي، لن يتم إضافة قوات أمريكية جديدة في المنطقة، ولن تقوم إيران بأي إجراء نووي خلال هذه الفترة.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد اسماعيل قاآني، قال في وقت سابق من اليوم، إن الشعب الإيراني اثبت أن الدم ينتصر على السيف، فيما قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «واشنطن» تنتظر ألا تفرض إيران رسوما على الشحن عبر، موضحا ردا على سؤال من قناة «سي إن بي سي» الأمريكية بشأن ما إذا كان هناك تفاهم مع إيران على إعادة فتح الممر المائي بدون رسوم لفترة أولية مدتها 60 يوما أو لفترة أطول، أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.

وأضاف دي فانس: «ننتظر أن يتم فتح المضيق بدون رسوم على المدى الطويل، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية»، مشير إلى أن شروط تخفيف العقوبات سيعتمد على عملية تحقّق من خطوتين. قائلا:«نقول للإيرانيين، يمكنكم الوصول إلى اقتصاد غير خاضع لعقوبات ويمكن إعادة دعوتكم إلى الاقتصاد العالمي، لكن الأمر رهن امتثالكم بالالتزامات الواردة في هذا الاتفاق»، وأوضح دي فانس:«لا يمكنكم الوصول إلى الأموال لبناء هذا البرنامج النووي لكن إذا كنتم على استعداد للتخلي عن هذا البرنامج على الأمد البعيد وإذا كنتم على استعداد للقبول بعمليات التفتيش ونظام التحقق اللازم لمنحنا الثقة بأنكم لن تمتلكوا سلاحا نوويا قط، فحينها نريدكم بأن تكونوا بلدا مزدهرا وسنعيد دمجكم في المجتمع الدولي، وفقا لتعبيره.

ميدانيا، قال قائد شرطة محافظة شرق طهران دلاور القاصي مهر، إنه تم تفكيك صاروخ توماهوك أمريكي سقط في فارامين، موضحا أن القوات المتخصصة في وحدة الكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولها التابعة للشرطة، نجحت في تفكيك الرأس الحربي لهذا الصاروخ المتطور للغاية الذي يزن 500 كيلو جرام وأشار مهر، إلى اعتراض صاروخ توماهوك بواسطة الدفاع المتكامل للقوات المسلحة وسقط بالقرب من مدينة فارامين في 11 يونيو الجاري، موضحا أن بعد انتهاء العملية، تم تطهير موقع الهجوم وتأمينه بالكامل، ولا يوجد أي خطر على سكان المنطقة، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. بعد اتفاق التفاهم بين أمريكا وإيران..

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