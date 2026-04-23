إيران تحذر واشنطن: مضيق هرمز خط أحمر والقوات الأمريكية لا تجرؤ على الاقتراب

تشهد المنطقة تصاعدًا ملحوظًا في ال توترات ، خاصة في منطقة الخليج العربي و مضيق هرمز الحيوي، وذلك على خلفية تصريحات متبادلة بين الولايات المتحدة و إيران . فقد أكد رئيس السلطة القضائية في إيران ، غلام حسين محسني إجئي، أن القوات الأمريكية لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز ، وذلك ردًا على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي وجه فيها أوامر باستهداف أي سفينة تقوم بزرع ألغام في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأشاد إجئي بوجود القوات الإيرانية في المضيق، مؤكدًا على قدرتها على حماية هذا الممر الحيوي، مشيرًا إلى أن السلطات الإيرانية قامت بتنفيذ إجراءات قانونية بحق ثلاث سفن انتهكت القوانين في هذا الممر البحري الهام. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب محاولة المدمرتين الأمريكيتين 'بيترسون' و'مورفي' عبور المضيق بشكل سري في الثاني عشر من أبريل الجاري، والتي تصدى لها الحرس الثوري الإيراني ومنعهما من إتمام مهمتهما.

وأضاف إجئي أن الأمريكيين قد رأوا بالفعل ما حدث لمدمرتي 'مورفي' و'بيترسون' المتطورتين، في إشارة إلى المواجهة التي جرت بينهما وبين القوات الإيرانية. كما أكد المسؤول الإيراني أن زوارق سريعة ومسيرات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة جزيرة فارور في الخليج العربي مستعدة لمواجهة أي تحرك أمريكي في المنطقة، وقادرة على 'تحييد' أي تهديد محتمل. هذا التحذير يأتي في سياق التوترات المتزايدة بين البلدين، والتي تتفاقم بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وبرنامجها النووي المثير للجدل.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة 'تروث سوشيال' أنه أصدر أوامر للبحرية الأمريكية باستهداف أي سفينة تقوم بزرع ألغام في مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الأوامر ستُنفذ دون أي تردد. هذا التصريح يمثل تصعيدًا كبيرًا في التوترات، ويثير مخاوف بشأن احتمال وقوع اشتباكات عسكرية في المنطقة.

ووفقًا لصحيفة 'واشنطن بوست'، فإن إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق ما يقرب من ستة أشهر، وهو ما يشير إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة في الحفاظ على حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. الوضع في مضيق هرمز يمثل نقطة اشتعال محتملة في المنطقة، حيث يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية. أي تعطيل لحركة الملاحة في هذا المضيق قد يكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على مستوى العالم.

وتأتي هذه التوترات في ظل جهود دولية مكثفة لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات القائمة. في سياق منفصل، تشير تقارير إخبارية إلى أن الاتحاد الأفريقي قد يتجه نحو نقل بطولة أمم أفريقيا 2027، وذلك بسبب مخاوف بشأن الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستضافة البطولة. وعلى الصعيد الرياضي، يستعد فريق بيراميدز المصري لمواجهة الزمالك في مباراة مهمة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث من المتوقع أن يلعب الشيبي أساسيًا، بينما يقود ماييلي هجوم الفريق.

هذه الأحداث المتنوعة تعكس حالة عدم الاستقرار والتقلبات التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب حذرًا وتعاونًا دوليًا لتجنب المزيد من التصعيد





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines