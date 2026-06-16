إيران تخسر أمام نيوزيلندا بهدف مبكر في افتتاحية المجموعة السابعة بكأس العالم

هدف إيليا جوست في الدقيقة السابعة يمنح نيوزيلندا فوزاً ثميناً على إيران في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بكأس العالم 2026. إيران تسيطر لكنها تفشل في التسجيل.

شهدت المواجهة التي جمعت منتخبي إيران و نيوزيلندا ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم نسخة 2026 بداية قوية وسريعة، حيث تمكن اللاعب إيليا جوست من تسجيل هدف التقدم لمنتخب نيوزيلندا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة على ملعب سوفي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

جاء هذا الهدف بعد هجمة منظمة بدأت من منتصف الملعب، حيث تبادل لاعبو نيوزيلندا الكرة بسرعة قبل أن يمرر كالوم ماكوات كرة بينية متقنة إلى جوست الذي انطلق خلف دفاع إيران وسدد الكرة بقوة في الزاوية البعيدة للحارس علي رضا بيرانفاند. لم يمنح الهدف المبكر الفرصة للمنتخب الإيراني لتنظيم صفوفه، بل زاد من حماس لاعبي نيوزيلندا الذين واصلوا الضغط بحثاً عن هدف ثانٍ.

في المقابل، حاول الإيرانيون تعديل النتيجة سريعاً عبر هجمات مرتدة يقودها مهدي طارمي وشهرير موغانلو، لكن دفاع نيوزيلندا بقيادة تيم باين ومايكل بوكسال كان صلباً وتمكن من إحباط جميع المحاولات. ساد التوتر المباراة بعد الهدف، مع تدخلات قوية من الجانبين، حيث أشهر الحكم بطاقات صفراء لكل من سامان قدوس من إيران وساربريت سينغ من نيوزيلندا. انتهى الشوط الأول بتقدم نيوزيلندا بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، دخل المنتخب الإيراني بتغييرات هجومية، حيث أشرك المدرب أمير قلعة نويي اللاعبين علي رضا جهانبخش ومهدي قائدي لتعزيز الخط الأمامي. تحسنت أداء إيران بشكل ملحوظ، وبدأوا في السيطرة على وسط الملعب بفضل تحركات سعيد عزت اللهي ومحمد موهيبي. كاد مهدي طارمي أن يدرك التعادل في الدقيقة 56 بعد رأسية قوية من عرضية رامين رضاييان، لكن الحارس ماكس كروكومب تألق في التصدي لها.

ردت نيوزيلندا بهجمات مرتدة خطيرة، أبرزها في الدقيقة 70 عندما انفرد جو بيل بالمرمى لكنه سدد الكرة خارج المرمى. مع اقتراب المباراة من نهايتها، كثفت إيران ضغطها بحثاً عن التعادل، وأهدر شهرير موغانلو فرصة ذهبية في الدقيقة 84 عندما سدد الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة. وفي الدقيقة 88، كادت نيوزيلندا أن تحسم المباراة بهدف ثانٍ عبر ماركو ستامينيتش، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. انتهت المباراة بفوز نيوزيلندا بهدف نظيف، لتحصد أول ثلاث نقاط لها في المجموعة السابعة.

تعد هذه المباراة ذات أهمية بالغة في مسيرة المنتخبين في البطولة، خاصة أن المجموعة السابعة تضم أيضاً منتخبي مصر وبلجيكا، مما يجعل المنافسة شرسة على بطاقتي التأهل. نيوزيلندا بهذا الفوز تعزز آمالها في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل للأدوار الإقصائية، بينما تحتاج إيران إلى تعويض الخسارة في المباريات القادمة أمام مصر وبلجيكا.

من الناحية الفنية، أظهرت نيوزيلندا تنظيماً دفاعياً ممتازاً وفعالية في الهجمات المرتدة، بينما عانت إيران من ضعف في إنهاء الهجمات رغم السيطرة على الكرة في فترات طويلة من اللقاء. يُذكر أن هذه المواجهة هي الأولى بين المنتخبين تاريخياً، حيث لم يلتقيا من قبل في أي بطولة رسمية. ويترقب عشاق كرة القدم مباريات الجولة الثانية والتي ستشهد مواجهة نارية بين إيران وبلجيكا، ونيوزيلندا مع مصر.

من المتوقع أن يشهد تشكيل المنتخب الإيراني تغييرات في المباراة القادمة، خاصة على مستوى خط الهجوم الذي لم يظهر بالصورة المطلوبة. أما نيوزيلندا فستسعى لمواصلة الانتصارات وحجز مقعد في الدور الثاني مبكراً. تبقى الفرصة قائمة لكلا المنتخبين، ولكن الضغط سيكون أكبر على إيران التي تتطلع لتحقيق أول فوز لها في البطولة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم إيران نيوزيلندا هدف مبكر المجموعة السابعة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »

النيابة تستدعي صبري نخنوخ من محبسه للتحقيق معه في اتهامات جديدةنشر في السبت 6 يونيو 2026 - 12:50 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 12:51 م

Read more »