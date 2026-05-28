إيران تسقط طائرة مسيرة أمريكية وتطلق تحذيرات في مضيق هرمز

أسقط الدفاع الجوي الإيراني طائرة مسيرة أمريكية قرب بوشهر، وأطلقت البحرية تحذيرات نارية ضد سفن مشبوهة في مضيق هرمز، في تطورات أمنية تتزامن مع جمود المفاوضات النووية.

أعلنت إيران عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من محافظة بوشهر، حيث أكدت وكالة فارس أن الدفاع الجوي المتمركز قرب جام وكانجان أطلق النار على طائرة معادية فوق مياه الخليج العربي.

كما أشار حاكم مدينة جم إلى تدمير المسيرة، مؤكدا أن الوضع في المدينة طبيعي. وأضاف مصدر عسكري لوكالة تسنيم أن القوات اعترضت المسيرة الأمريكية بصاروخ دفاع جوي. في الوقت نفسه، سمع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز وبندر عباس، وأفادت وكالة مهر بأن الأصوات قد تكون ناتجة عن إطلاق نار تحذيري ضد سفن مشبوهة.

ونفى مركز قيادة الدفاع الجوي للجيش الإيراني حدوث انفجار في بندر عباس، موضحا أن مصدر الانفجارات يأتي من البحر ويرتبط بتبادل إطلاق نار كتحذير للسفن المخالفة في المضيق. وقد أطلقت القوات المسلحة الإيرانية صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة، وفقا لوكالة فارس. وتشير التقارير الميدانية إلى أن أصوات إطلاق النار في محيط مضيق هرمز قد تعني إطلاق البحرية الإيرانية طلقات تحذيرية باتجاه سفن معينة.

هذه الأحداث تأتي في إطار تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة مع استمرار النزاعات النووية بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن عضو الفريق الإعلامي للمفاوضات أن إيران لم تقدم أي التزام بشأن الملف النووي ولم توافق على مذكرة التفاهم حتى الآن. وفي سياق آخر، حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سلطنة عُمان من risk تفجير مضيق هرمز، في تصعيد جديد للخطاب السياسي حول أمن الممرات المائية





