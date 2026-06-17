تفاؤل يُشوبه الحذر.. رئيس الوزراء: الاتفاق الإطاري بين أمريكا وإيران جعل أحداث المنطقة تأخذ منحى جديداً، اضبط الطبيبة أمنية سويدان بالبحيرة لسماع أقوالها في واقعة مستشفى الشاطبي، إمام عاشور يكسر رقم صلاح ويحقق إنجازا تاريخيا مع مصر في المونديال.

إيران : واشنطن مسئولة عن وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان ، تفاؤل يُشوبه ال حذر .. رئيس الوزراء : الاتفاق الإطاري بين أمريكا و إيران جعل أحداث ال منطقة تأخذ منحى جديداً، اضبط الطبيبة أمنية سويدان ب البحيرة لسماع أقوالها في واقعة مستشفى الشاطبي ، إمام عاشور يكسر رقم صلاح ويحقق إنجاز ا تاريخي ا مع مصر في المونديال ، شارك مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في فعاليات الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، حيث قدم الدكتور حاتم العبد مداخلة رئيسية في الجلسة الحوارية المعنونة "المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

واستعرض في مستهلها الإطار العام لاتفاقية عام 2003 باعتبارها المرجعية الدولية الأشمل لمواجهة الفساد، وإرساء مبادئ الشفافية، ودعم نظم الوقاية والتجريم، وتفعيل آليات التعاون الدولي واسترداد الأموال، مشيرًا إلى انضمام مصر إلى الاتفاقية وما ترتب عليه من تطوير البيئة التشريعية المصرية بما يتسق مع المعايير الدولية. وتناول الأثر التشريعي للاتفاقية على النظام القانوني المصري، موضحًا أنها أسهمت في تحديث عدد من القوانين والإجراءات ذات الصلة بمكافحة الفساد، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة الإدارية ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.

وناقش العلاقة التفاعلية بين القانون الدولي والقانون الداخلي، مؤكدًا أن الاتفاقيات الدولية تمثل إطارًا موجهًا لتطوير التشريعات الوطنية بما يحقق التكامل بين الالتزامات الدولية والخصوصية القانونية للدولة، ويعزز فاعلية تطبيق قواعد الحوكمة. وفي سياق متصل، سلط الدكتور حاتم العبد، الضوء على أهمية مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية باعتباره آلية دولية رئيسية لمتابعة التنفيذ وتبادل الخبرات.

ولفت إلى أن من أبرز مخرجاته اعتماد آلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية، والتي تمثل أداة تقييم موضوعية لمدى التزام الدول، وتسهم في دعم جهود التحسين المستمر وتبادل أفضل الممارسات. وأكد أن تفعيل نظم المساءلة التأديبية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الحوكمة؛ لما له من دور في تحقيق الانضباط الوظيفي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وفقًا للمعايير الدولية الحديثة. التَحذير من الغش في الامتحانات.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران واشنطن لبنان تفاؤل حذر رئيس الوزراء اتفاق إطاري أمريكا إيران منطقة اضبط الطبيبة أمنية سويدان البحيرة مستشفى الشاطبي إمام عاشور رقم صلاح إنجاز تاريخي مصر المونديال

United States Latest News, United States Headlines