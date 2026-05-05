إيران تطلق آلية بحرية جديدة لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز

أعلنت إيران رسميًا إطلاق آلية بحرية جديدة لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تنظيم حركة الملاحة البحرية عبر المضيق، الذي يُعد أحد أهم ممرات شحن النفط عالميًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إيران لتعزيز سيطرتها على المضيق، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية في العالم، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران والدول الغربية.

أعلنت إيران رسميًا إطلاق آلية بحرية جديدة لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز ، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وأوضحت قناة "برس تي في" ال إيران ية أن هذا النظام الجديد يشمل إرسال رسائل إلكترونية إلى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق من العنوان الرسمي info@PGSA.ir، وتضمن هذه الرسائل القواعد واللوائح الخاصة بالعبور.

ويطلب من السفن تعديل عملياتها وفقًا لهذا الإطار والحصول على تصريح عبور قبل دخول المضيق، الذي يُعد أحد أهم ممرات شحن النفط عالميًا. ووصف النظام الجديد بأنه نظام سيادي للحكم البحري، وقد دخل حيز التنفيذ في مضيق هرمز، الذي قالت إيران إنه بقي تحت سيطرتها منذ الأيام الأولى لما وصفته بالعدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران. وفرضت إيران سيطرة مشددة على المضيق، مانعة جميع السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل من المرور، عقب بدء ما وصفته بـ"الحرب العدوانية" ضد طهران في 28 فبراير.

وأبدت إيران استعدادًا لإعادة فتح المضيق بعد موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل على إدراج لبنان ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار تم بوساطة باكستان، والذي ساعد على وقف الأعمال القتالية ضد إيران. لكن السلطات الإيرانية أعلنت لاحقًا إغلاق الممر مجددًا، متهمة واشنطن وتل أبيب بانتهاك شروط وقف إطلاق النار. ويُمر عبر هذا الممر نحو 20% من النفط المتداول عالميًا.

كما يجري البرلمان الإيراني مناقشة مشروع قانون يقضي بحظر دائم لعبور أي سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل عبر المضيق، إضافة إلى فرض نظام رسوم على السفن غير المعادية. وتصاعدت التوترات بشكل حاد في الأيام الأخيرة بعد أن شنت الولايات المتحدة، يوم الأحد، عملية قالت إنها تهدف لكسر السيطرة الإيرانية على المضيق. وحذرت طهران مرارًا السفن الحربية الأمريكية من الاقتراب من المنطقة.

وفي يوم الاثنين، أطلقت القوات البحرية الإيرانية صواريخ وطائرات مسيّرة قرب مدمرات أمريكية، بعد تجاهلها تحذيرات بعدم الاقتراب من المضيق. وأكد مسؤولون إيرانيون عزمهم الحفاظ على سيادتهم على هذا الممر الاستراتيجي، محذرين من أن أي محاولة لتحدي سيطرتهم ستُواجه بالقوة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إيران لتعزيز سيطرتها على المضيق، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية في العالم، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران والدول الغربية.

كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق الصراع المستمر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تتهم طهران واشنطن وتل أبيب بمحاولة تقويض سيطرتها على المضيق. ومن المتوقع أن تستمر التوترات في المنطقة، خاصة مع استمرار التوتر بين إيران والدول الغربية، والتي قد تؤدي إلى تصاعد الصراع في المستقبل





