أعلنت إيران عن رفع القيود عن الطيران وعودة المجال الجوي لوضعه الطبيعي، بعد أن كانت قد فرضت قيوداً على الطيران بسبب جائحة كورونا. في الوقت نفسه، أشار المحامي صبري نخنوخ إلى أن موقفه بعد بيان النيابة العامة كان صعباً جداً، وقد أدرك الانسحاب من الدفاع عنه.

أعلنت إيران عن رفع القيود عن ال طيران وعودة المجال الجوي لوضعه الطبيعي، بعد أن كانت قد فرضت قيوداً على ال طيران بسبب جائحة كورونا. في الوقت نفسه، أشار المحامي صبري نخنوخ إلى أن موقفه بعد بيان النيابة العامة كان صعباً جداً، وقد أدرك الانسحاب من الدفاع عنه.

في مصر، أعلن محافظ القاهرة عن إعادة هيكلة المحصلين في هيئة النقل، مما أدى إلى فرج 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى ركوب مجاناً لمن تجاوزوا السبعين. وفي لبنان، أشار وزير الدفاع ميشال منسى إلى أن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان، بالإضافة إلى مئات التفجيرات، منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي.

كما أشار منسى إلى أن إسرائيل نفذت 3491 غارة جوية و407 عمليات هدم و6 عمليات جرف، منذ 17 أبريل الماضي، مما أدى إلى سقوط بعض القرى بالأرض في أقصى جنوب لبنان. في الوقت نفسه، أشار إلى أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، ولكنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و'حزب الله'





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