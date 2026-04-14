إيران تقدر خسائرها الأولية من الصراع مع أمريكا وإسرائيل بـ 270 مليار دولار

كشفت تقارير إخبارية عن تقدير الحكومة الإيرانية للخسائر الأولية الناجمة عن الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بلغت 270 مليار دولار. يتضمن التقرير تصريحات لمسؤولين إيرانيين حول ملف التعويضات، وأداء قطاع النفط، وتأثير الصراع على الاقتصاد.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا مفصلا يسلط الضوء على التقديرات الأولية للحكومة ال إيران ية لل خسائر الناجمة عن الصراع مع الولايات المتحدة و إسرائيل . قدرت الحكومة هذه ال خسائر بمبلغ مبدئي يبلغ 270 مليار دولار أمريكي، مع التأكيد على أن هذا الرقم قابل للمراجعة والتغيير مع استمرار عمليات التقييم والتحليل. صرحت المتحدثة باسم الحكومة ال إيران ية، السيدة فاطمة مهاجراني، في تصريحات صحفية هامة، بأن ملف التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب يمثل أولوية قصوى للفريق التفاوضي ال إيران ي، وأنه تم طرح هذا الملف ومناقشته خلال المحادثات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك وفقا لما أوردته وكالة تسنيم ال إيران ية. وأوضحت مهاجراني أن عملية تقدير ال خسائر تتم من خلال دراسات شاملة ومتعددة الجوانب، تشمل تقييم الأضرار التي لحقت بال اقتصاد والبنية التحتية والمرافق الحيوية. وأشارت إلى أن الرقم المعلن حتى الآن يعكس التقييمات الأولية لحجم الأضرار التي نجمت عن الهجمات التي شنتها كل من الولايات المتحدة و إسرائيل .

في سياق متصل، أدلى وزير النفط الإيراني، السيد محسن باك نجاد، بتصريحات إيجابية حول أداء قطاع النفط خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن مبيعات النفط الإيرانية كانت 'مرضية' خلال الشهرين الماضيين. وأوضح الوزير أن جزءا من العائدات المتأتية من مبيعات النفط سيتم توجيهه إلى إعادة إعمار وتأهيل القطاع الصناعي، بالإضافة إلى معالجة الأضرار التي لحقت به نتيجة للحرب. وأكد باك نجاد أن قطاع النفط الإيراني واصل عملياته التشغيلية بشكل طبيعي ودون توقف طوال فترة الصراع، بما في ذلك مراكز التصدير الرئيسية مثل جزيرة خرج. وأشار إلى أن هذا الأمر ساهم في استمرار تدفق الصادرات النفطية دون انقطاع، حتى على مستوى يوم واحد.

كما صرح الوزير في وقت سابق عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار بيع النفط الخام الإيراني خلال الفترة الأخيرة، مما يشير إلى تحسن في الوضع الاقتصادي للبلاد على الرغم من التحديات القائمة. هذه التصريحات تعكس جهود الحكومة الإيرانية في إدارة الأزمة ومحاولة التخفيف من آثارها على الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه التطورات في ظل تقارير متصاعدة حول الأوضاع في المنطقة، حيث تتهم بعض الجهات الصين بتزويد إيران بالأسلحة، وهو الأمر الذي نفته الخارجية الصينية بشدة واصفة هذه التقارير بأنها افتراء وكذب. من جهة أخرى، يلقي الصراع بظلاله على قطاع السلع الفاخرة على مستوى العالم، حيث شهدت مبيعات شركة LVMH العالمية تراجعا ملحوظا، مما يعكس تأثير الأزمات الجيوسياسية على أسواق المال والشركات متعددة الجنسيات.

الحكومة الإيرانية، من خلال مسؤوليها، تسعى جاهدة إلى معالجة آثار الصراع على الاقتصاد الوطني والعمل على تعزيز الاستقرار وتحقيق التعافي المنشود. ويتضح من خلال التصريحات الرسمية أن ملف التعويضات وإعادة الإعمار يمثلان أولوية قصوى، مع التركيز على استمرارية العمليات التشغيلية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النفط. هذه الجهود تأتي في سياق سعي إيران للتغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها، وتعزيز دورها في المنطقة والعالم.





