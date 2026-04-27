إيران تطرح مقترحًا جديدًا لإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري

أفادت مصادر مطلعة بأن إيران طرحت مقترحًا جديدًا يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري كخطوة أولى لخفض التوترات في المنطقة، حيث يركز المقترح على إجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع الميدانية وضمان استئناف حركة الملاحة بشكل آمن. ويهدف المقترح أيضًا إلى تأجيل المفاوضات المتعلقة بالملف النووي إلى مرحلة لاحقة، في محاولة للفصل بين القضايا الأمنية العاجلة والمسارات السياسية طويلة الأمد. وتشمل المبادرة خيارين رئيسيين: تمديد وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب بشكل دائم من خلال اتفاق شامل يعالج جذور الأزمة. وفي السياق نفسه، يبحث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع فريق الأمن القومي الأمريكي الخيارات المتاحة بشأن إيران، في إشارة إلى أن المقترح الإيراني قد يكون محط اهتمام من قبل إدارة واشنطن.

أعلن موقع «أكسيوس» عن طرح إيران مقترحًا جديدًا يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري كخطوة أولى لخفض التوترات في المنطقة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ونقل الموقع عن مسؤول مطلع أن المقترح يركز على إجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع الميدانية، بما يضمن استئناف حركة الملاحة بشكل آمن ويحد من المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية. وأضافت «أكسيوس» أن المقترح الإيراني يتضمن تأجيل المفاوضات المتعلقة بالملف النووي إلى مرحلة لاحقة، في محاولة للفصل بين القضايا الأمنية العاجلة والمسارات السياسية طويلة الأمد، وهو ما يعكس سعي طهران لإعطاء الأولوية لوقف التصعيد العسكري وإنهاء التوترات الحالية.

وأشار المسؤول إلى أن المبادرة تهدف في جوهرها إلى التوصل لاتفاق شامل يسهم في إنهاء الحرب، ويفتح الباب أمام استئناف الحوار بين الأطراف المعنية، وسط ترقب دولي لمدى قبول هذا الطرح وإمكانية تحوله إلى مسار تفاوضي فعّال خلال الفترة المقبلة. وذكر موقع أكسيوس نقلًا عن مصادر مطلعة أن المقترح المطروح يتضمن خيارين رئيسيين، يتمثل أولهما في تمديد وقف إطلاق النار لفترة إضافية لتهيئة الأجواء أمام استكمال المسار الدبلوماسي، بينما يقضي الخيار الثاني بالعمل على إنهاء الحرب بشكل دائم من خلال اتفاق شامل يعالج جذور الأزمة.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يبحث مع فريق الأمن القومي الأمريكي الخيارات المتاحة بشأن إيران، في إشارة إلى أن المقترح الإيراني قد يكون محط اهتمام من قبل إدارة واشنطن. من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية أن المقترح الإيراني جاء في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها الدول المجاورة لمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات المائية العالمية.

وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن أيضًا آليات لمراقبة الالتزام بالاتفاقات، بما في ذلك دور دولي في الرصد والتفتيش، لضمان الشفافية والالتزام من جميع الأطراف. كما أشارت إلى أن المقترح يهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، من خلال تبني خطوات تدريجية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي. وفي الوقت نفسه، أعربت بعض الدول الإقليمية عن تحفظاتها بشأن المقترح، مشيرة إلى أن أي اتفاق يجب أن يشمل جميع القضايا العالقة، بما في ذلك الملف النووي والصراعات الإقليمية.

وفي هذا الإطار، أكد خبراء في الشؤون الإقليمية أن نجاح المقترح الإيراني يعتمد على مدى التزام جميع الأطراف بالاتفاقات، بالإضافة إلى وجود ضمانات دولية تضمن تنفيذها بشكل كامل. كما أشاروا إلى أن أي فشل في تحقيق تقدم في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تصاعد التوترات مرة أخرى، مما قد يهدد الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أكد مسؤولون إيرانيون أن المقترح يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددين على أن أي حل يجب أن يكون شاملًا ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف. كما أعربوا عن أملهم في أن يكون المقترح بداية لحوار بناء بين الأطراف المعنية، يؤدي في النهاية إلى حل شامل للأزمة.

وفي الختام، أشار محللون إلى أن المقترح الإيراني قد يمثل فرصة حقيقية لخفض التوترات في المنطقة، خاصة إذا تم استقباله بشكل إيجابي من قبل الأطراف المعنية. كما أكدوا على أهمية وجود دعم دولي لهذا الطرح، لضمان نجاحه وتحقيق الاستقرار في المنطقة





