إيران والولايات المتحدة تواجه 3 قضايا خلافية في المفاوضات، رغم تراجع في بعض المواقف الأمريكية خلال الفترة الأخيرة

إيران والولايات المتحدة تواجه 3 قضايا خلافية رئيسية في المفاوضات، رغم تراجع في بعض المواقف الأمريكية خلال الفترة الأخيرة. الملف العالقة البرنامج النووي الإيراني والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج إضافة إلى ملف الملاحة في مضيق هرمز، ما زالت تشكل جوهر الخلاف بين الجانبين. لا تنازلات.. قاليباف: أي حرب جديدة ضد إيران ستكون أشد فتكا ومرارة على أمريكاترامب يبحث مسودة الاتفاق مع إيران في اتصالات مرتقبة مع قادة عربوفي سياق متصل، يعتقدون أنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة 60 يوماً إضافية، إلى جانب وضع إطار أولي لمحادثات الملف النووي. يتضمن الاتفاق المحتمل خطوات تدريجية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز ومناقشة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تعمل على استكمال مذكرة تفاهم تمهيداً لإنهاء حالة التصعيد كمرحلة أولى، قبل الانتقال إلى مفاوضات أوسع. وفي المقابل، لا تزال نقطة الخلاف الأبرز تتمثل في المطلب الأمريكي بتسليم إيران لمخزونها من اليورانيوم المخصب والتخلي الكامل عن أي قدرات مرتبطة بتطوير سلاح نووي، إلى جانب تفكيك منشآت نووية رئيسية مثل نطنز وفوردو وأصفهان.

