إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز وسط اتهامات بالقرصنة الأمريكية وترامب يعلن منعه إسرائيل من ضرب لبنان

أعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية عن إعادة إغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وفي سياق منفصل، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه منع إسرائيل من قصف لبنان، وسط محادثات أمريكية إيرانية حول صفقة محتملة.

أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ال إيران ية، ممثلة بـ خاتم الأنبياء، بيانًا مفاجئًا أعادت فيه إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانها عن إعادة فتحه. يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات بين إيران و الولايات المتحدة ، حيث عزت طهران قرار الإغلاق إلى ما وصفته بالقرصنة الأمريكية والحصار المفروض على الموانئ ال إيران ية.

وأوضح البيان أن 'الأمريكيين يواصلون ممارسة القرصنة تحت ستار ما يُسمى بالحصار'. وأكدت القيادة العسكرية الإيرانية استعادة السيطرة على مضيق هرمز إلى وضعه السابق، مشددة على أن الوضع سيبقى تحت 'رقابة مشددة' ما لم ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على حرية حركة السفن من وإلى إيران.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه 'منع' إسرائيل من قصف لبنان، وذلك بالتزامن مع إعلانه عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين البلدين.

ونشر ترامب على منصته الاجتماعية 'تروث سوشيال' تغريدة تطرق فيها إلى لبنان أثناء حديثه عن صفقة محتملة مع إيران. وقال ترامب: 'هذه الصفقة لا تخضع بأي حال من الأحوال للبنان، لكن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع وضع حزب الله بطريقة مناسبة'.

ويذكر أن وفدًا إيرانيًا قد التقى بوفد أمريكي الأسبوع الماضي، ولا تزال المحادثات جارية بين الطرفين تمهيدًا لجولة ثانية من المفاوضات.

وأعرب ترامب عن حزمه في القضية اللبنانية قائلاً: 'لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن.. الولايات المتحدة الأمريكية تمنعها من ذلك.. كفى! شكراً لكم!'.

هذه التطورات المتسارعة تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة، وتزايد احتمالية اتساع نطاق الصراعات الإقليمية والدولية، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن أمن الملاحة واستقرار الأسواق العالمية، لا سيما مع الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز كممر حيوي للطاقة العالمية.

إن تضارب البيانات والإعلانات بين الأطراف المعنية يزيد من تعقيد المشهد، ويجعل من الصعب التنبؤ بالخطوات القادمة. كما أن الإشارة إلى دور الولايات المتحدة في منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، رغم عدم ارتباطها المباشر بقضية مضيق هرمز، تعكس الديناميكيات المعقدة للعلاقات الدولية في المنطقة، وتداخل المصالح بين مختلف القوى الفاعلة.

إن مسألة حزب الله، التي أشار إليها ترامب، تظل أحد البنود الشائكة التي تتطلب معالجة دقيقة وحساسة، وقد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات والاتفاقيات المستقبلية.

لا شك أن هذه الأحداث تضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب دبلوماسية فعالة وقدرة على احتواء الأزمات قبل تفاقمها





