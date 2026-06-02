إيران تضغط للتوصل إلى اتفاق نووي محدود مع الولايات المتحدة

تسعى طهران إلى اتفاق نووي محدود مع واشنطن لتخفيف العقوبات مقابل تنازلات محدودة، في ظل ضغوط اقتصادية وجهود أوروبية لإحياء الاتفاق النووي السابق.

رويترز: طهران تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق محدود مع واشنطن. وفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن إيران تسعى لتحقيق تقدم في المحادثات النووية من خلال صيغة اتفاق محدودة تتجنب القضايا الخلافية الكبرى.

وتسعى طهران إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل تنازلات محدودة في برنامجها النووي، بينما تتردد واشنطن في تقديم تنازلات كبيرة دون ضمانات قوية. وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الضغوط الداخلية في إيران بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والجهود الدبلوماسية الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقد أجرى المبعوثون من كلا البلدين جولات مكثفة من المحادثات في فيينا، بهدف الوصول إلى صيغة مقبولة pentru الطرفين قبل انتهاء المهلة النهائية المحددة في الربع الأخير من العام الحالي.

ويرى خبراء أن الصيغة المحدودة قد تكون خطوة أولى نحو إعادة بناء الثقة بين الجانبين، لكنها لا تحل كافة الخلافات العالقة. ويأمل الطرفان في تجنب تصعيد جديد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة الاتفاق النووي محادثات فيينا العقوبات الشرق الأوسط

United States Latest News, United States Headlines