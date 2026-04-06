إيران تشن هجمات صاروخية على إسرائيل.. وواشنطن تعد خططًا للرد

شنت إيران هجمات صاروخية على مناطق في وسط إسرائيل، مما أثار حالة من القلق والاستنفار، بالتزامن مع استعدادات أمريكية لضرب أهداف حيوية داخل إيران في حال فشل المفاوضات النووية.

أفادت القناة 12 ال إسرائيل ية بأن إيران شنت ثلاث هجمات منفصلة استهدفت مناطق في وسط إسرائيل ، وذلك باستخدام ما لا يقل عن 10 صواريخ مزودة برؤوس عنقودية. وقد تسببت هذه الهجمات في حالة من القلق والاستنفار بين المستوطنين، حيث تم تفعيل صفارات الإنذار في العديد من المدن، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر للمستوطنين بالدخول إلى الملاجئ والتحلي بالهدوء والانتظار حتى استقرار الوضع الأمني.

كما أشارت القناة إلى أن الهجمات لم تقتصر على منطقة واحدة، بل استهدفت عدة مواقع في محيط المدن الإسرائيلية، مما زاد من حالة التوتر والخوف. وذكرت القناة أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية حاولت اعتراض الصواريخ، ولكن لم يتم تحديد مدى نجاح هذه الاعتراضات بشكل قاطع حتى الآن. هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، وتصاعد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران. يعكس هذا الهجوم تصاعدًا ملحوظًا في الصراع، ويثير تساؤلات حول طبيعة الرد الإسرائيلي المحتمل وحجم التداعيات الإقليمية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يشير الهجوم إلى تطور في القدرات العسكرية الإيرانية، وقدرتها على استهداف مناطق حيوية في إسرائيل. \في سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن موافقة قائد القيادة المركزية الأمريكية ورئيس هيئة الأركان الأمريكية على خطط عسكرية لضرب أهداف حيوية داخل إيران، وذلك في حال فشل المساعي الدبلوماسية الجارية. وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن المفاوضات بين واشنطن وطهران تواجه صعوبات كبيرة، مع توقعات بعدم إحراز أي تقدم ملموس أو التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين في المستقبل القريب. وأوضحت القناة أن هناك جهودًا دبلوماسية مكثفة تبذل من قبل دول مثل قطر وباكستان، بهدف دفع الجانبين نحو التوصل إلى تسوية، إلا أن الفجوة بين مواقف الطرفين لا تزال كبيرة. وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تتابع عن كثب التطورات في المفاوضات، وتتهيأ لاحتمال انهيارها. ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن هذا الانهيار قد يمثل فرصة نادرة لتنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف استراتيجية داخل إيران، تشمل منشآت للطاقة والبنية التحتية الحيوية. هذا التحضير العسكري المكثف يعكس مدى جدية التهديدات المتبادلة بين الجانبين، ورغبة كل منهما في حماية مصالحه الاستراتيجية. كما يعزز هذا التحضير من احتمالية اندلاع صراع أوسع نطاقًا في المنطقة، مع ما يترتب عليه من عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا التصعيد يزيد من الحاجة إلى تدخل دولي فوري لمنع تفاقم الأزمة. \فيما يتعلق بالتقديرات الأمنية، تتوقع إسرائيل أن تتأثر البنية التحتية الاقتصادية لإيران بشكل كبير في حال تم تنفيذ هجمات عسكرية، بالإضافة إلى استهداف القدرات النووية الإيرانية. كما يرى المحللون الإسرائيليون أن هذه الهجمات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على دعم وكلائها في المنطقة، وتقليل نفوذها في الشرق الأوسط. وفي ظل هذا التصعيد، يراقب العالم عن كثب تطورات الأحداث، حيث يعتمد مستقبل المنطقة على كيفية تعامل الأطراف المعنية مع هذه الأزمة. يشير محللون إلى أن التوتر الحالي يعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والتوترات الإقليمية، والصراع على النفوذ بين القوى الكبرى في المنطقة. ويشدد الخبراء على ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، وتجنب أي تصعيد إضافي من شأنه أن يؤدي إلى نشوب حرب شاملة. كما يدعو المجتمع الدولي إلى لعب دور فعال في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، والبحث عن حلول دبلوماسية مستدامة للأزمة. ويتوقع المراقبون أن يستمر التوتر في المنطقة خلال الفترة القادمة، مع احتمال وقوع المزيد من الهجمات والمواجهات بين إسرائيل وإيران





