إيران تعلن هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في الأردن رداً على هجمات أميركية ضد طهران

الحرس الثوري الإيراني أعلن عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة أميركية في الأردن رداً على هجمات أميركية ضد طهران، دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار أو النتائج الميدانية للهجوم. لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من القوات المسلحة الأردنية أو وزارة الدفاع الأميركية يؤكد وقوع الهجوم أو يوضح طبيعة الأوضاع داخل القاعدة. كما لم تعلن أي جهة رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية مرتبطة بالادعاءات الإيرانية.

أعلن الحرس الثوري ال إيران ي، فجر الخميس، أنه نفذ هجوماً صاروخياً استهدف ما وصفه بوجود طائرات أميركية داخل قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، مؤكداً إطلاق 12 صاروخاً باليستياً باتجاه القاعدة في إطار الرد على العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة ضد إيران .

ووفقاً لبيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، فإن العملية استهدفت أصولاً عسكرية أميركية داخل القاعدة الواقعة شرق الأردن، والتي تُعد من أبرز المنشآت الجوية العسكرية في المملكة. ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو النتائج الميدانية للهجوم. وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من القوات المسلحة الأردنية أو وزارة الدفاع الأميركية يؤكد وقوع الهجوم أو يوضح طبيعة الأوضاع داخل القاعدة. كما لم تعلن أي جهة رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية مرتبطة بالادعاءات الإيرانية.

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إيران قوة الجوفضائية الإيرانية هجوم صاروخي قاعدة أميركية في الأردن رداً على هجمات أميركية ضد طهران

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