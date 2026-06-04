إيران والولايات المتحدة تواصلان القنوات الدبلوماسيّة وسط توتر إقليمي والهجوم الكويتي يثير جدلاً إقليميًا

وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرارية الاتصالات مع واشنطن، بينما يروج ترامب لتقدم المفاوضات. هجمات على مطار كويتي تُثير نزاعًا حول المسؤولية، وتزداد البلاغات عن سوء معاملة الأطفال بفضل وعي المواطنين. مصر تعلن عن تعزيز شراكاتها مع دول حوض النيل لتطوير المشاريع التنموية.

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية أن القنوات الدبلوماسيّة بين طهران وواشنطن لا تزال مفتوحة، رغم تصاعد التوترات الأخيرة في المنطقة.

وأوضح الوزير أن استمرار الاتصالات لا يعني بالضرورة توصل الطرفين إلى اتفاقٍ نهائي، مشدداً على أن أي تقدم يُمكن أن يتحقق في المفاوضات يعتمد على انتهاء الصراعات التي تشمل كل من إيران ولبنان. وأضاف عراقجي أن الصين وروسيا تلعبان دوراً مساعداً في حفظ القنوات المفتوحة، وأن الطرفين يسعيان لتفادي تفاقم الأحداث التي قد تفضّي إلى أزمات إقليمية أوسع.

وفي تطوّر منفصل، أكّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أن المحادثات الجارية مع طهران تسير بوتيرة سريعة، وأنه لا توجد أي إشارةٍ إلى انقطاعٍ في التواصل. وقد جاء هذا التصريح في وقتٍ تتصاعد فيه التكهنات حول مصير المفاوضات بين البلدين، خصوصاً بعد أن نشرت وسائل إعلام إيرانية تقارير تفيد بأن المحادثات قد انهارت.

وعلى الرغم من هذه الشائعات، أشار ترامب إلى أن كلا الطرفين يبدوان ملتزمين بإيجاد حلولٍ منطقية للقضايا النقدية، لا سيما برنامج إيران النووي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. من ناحية أخرى، أثارت الهجمات الليلية التي استهدفت مطارًا في الكويت حالةً من الغموض والقلق بين دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً للأرقام الرسمية، أسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من ستون جريحاً، معظمهم من المدنيين.

وفي البداية، نفت قوات الحرس الثوري الإيراني أي مسؤولية عن الهجوم، إلا أن الكويت طردت الدبلوماسيين الإيرانيين رداً على ما اعتبرته "عملية عدوانية". بعد ذلك، صدّرت بياناً من متحدث باسم الحرس الثوري نفى فيه تورُّط إيران، مشيراً إلى أن الأضرار نتجت عن صواريخ اعتراضية أمريكية انحرفت عن مسارها. وقد أثار هذا التباين في الروايات مطالبة المجتمع الدولي بضرورة إجراء تحقيقٍ مستقل لتحديد الجهة الفاعلة وتفادي تصعيدٍ عسكري في المستقبل.

وفي سياق آخر، شدّد مدير عام منظمة "خط نجدة الطفل" على أن الزيادة الملحوظة في عدد البلاغات المقدمة حول حالات الإساءة للأطفال تعود إلى ارتفاع الوعي لدى المواطنين بأهمية الإبلاغ. وأعرب المتحدث عن ارتياحه لتغيير سلوك المجتمع، مشيراً إلى أن "الناس بدأت تعرفنا" وأن ذلك يعكس تحسناً في ثقافة الحماية والرعاية.

أما بخصوص العلاقات الاقتصادية الإقليمية، فقد أكّدت مصر في أحدث تصريحاتها حريصتها على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول حوض النيل، مؤكدةً أن التعاون في مجالات الزراعة، الطاقة، والتمويل سيُسهم في رفع مستوى التنمية المستدامة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود المتواصلة لتقوية الروابط الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يتماشى مع الخطط المستقبلية للاتحاد الأفريقي





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