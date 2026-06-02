إيران تؤكد وجوب إدراج لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار النهائي

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني أن لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار، مشدداً على دعم طهران الكامل لحزب الله، في وقت أعلن ترامب عن تفاهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

أكد مساعد وزير الخارجية ال إيران ي للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع للجنة الأمن القومي وال سياسة الخارجية لمجلس الشورى ال إيران ي، أن رؤية بلاده تقضي بضرورة إدراج لبنان في أي اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار ، معتبراً أن لبنان جزء لا يتجزأ من هذه العملية.

وجاءت تصريحات روانجي وفق وكالة إرنا الإيرانية، حيث نقل المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي عن روانجي قوله: لبنان من وجهة نظر الوزارة يجب أن يؤخذ في الاعتبار ضمن الاتفاق النهائي، ولبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار. وشدد رضائي على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية، خاصة في لبنان، مؤكداً أن اللجنة أكدت دعم طهران القاطع للبنان وحزب الله.

وأضاف أعضاء اللجنة أن إيران لن تنسى دعم ودفاع حزب الله الشامل عن الشعب الإيراني، لا سيما خلال حرب الأربعين يوماً، وهي تقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل قوة وتؤكد دعمها الكامل لحزب الله لبنان. وأشاروا إلى ضرورة استخدام جميع الأدوات والإمكانيات لمساعدة المقاومة، وأهمية التآزر لتعزيز المقاومة في الداخل وجبهة المقاومة.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق وكالة سبوتنيك. وقال ترامب إنه أجرى اتصالاً مثمراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الأخير أكد له عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أعيدت بالفعل.

هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تسعى إيران إلى تعزيز دورها في لبنان عبر دعم حزب الله، بينما تحاول الولايات المتحدة التوصل إلى تهدئة شاملة. وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين تمسك طهران بموقفها الداعم للمقاومة في لبنان، مع التأكيد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان كطرف أساسي.

ويأتي ذلك في سياق مساعٍ دبلوماسية مكثفة لاحتواء الصراع في المنطقة، حيث تظهر إيران نفوذها عبر دعم حزب الله الذي يعتبر ذراعها العسكري في لبنان. وفي المقابل، يرى مراقبون أن إعلان ترامب عن التفاهم قد يكون خطوة نحو تهدئة مؤقتة، لكنه لا يحل الجذور العميقة للأزمة التي تغذيها التوترات الإقليمية والدولية. وتظل الأنظار متجهة إلى التطورات المقبلة، في ظل استمرار التصعيد على عدة جبهات





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