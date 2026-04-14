أعلنت الحكومة الإيرانية أنها أثارت في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة الأضرار الكارثية التي قد تلحق بمنطقة الخليج في حال تعرض محطة بوشهر النووية للهجوم. يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر في المنطقة وتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان.

أعلنت الحكومة ال إيران ية أنها أثارت في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة الأضرار الكارثية التي قد تلحق بمنطقة الخليج بأكملها في حال تعرض محطة بوشهر ال نووي ة لل هجوم . وشددت على أن أي هجوم على المحطة ال نووي ة، التي تعتبر منشأة مدنية، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها، مشيرة إلى أن إيران بدأت في طرح هذه القضية في المحافل الدولية لتحذير المجتمع الدولي من خطورة الوضع. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد ال توتر في المنطقة وزيادة المخاوف من احتمالية نشوب صراع إقليمي، حيث تعتبر محطة بوشهر ال نووي ة هدفاً محتملاً في أي مواجهة عسكرية. وقد صرح مسؤولون إيران يون مراراً وتكراراً بأنهم سيردون على أي هجوم على المنشأة ال نووي ة، محذرين من أن الرد سيكون قاسياً ومؤلماً.

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ سلسلة غارات على أهداف في جنوب لبنان، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة. ووفقاً للتقارير، استهدفت الغارات نحو 150 موقعاً في جنوب لبنان، مما أثار قلقاً دولياً بشأن التصعيد المحتمل. في سياق متصل، حذرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، من أن منطقة الخليج بأكملها ستواجه أضراراً جسيمة لا يمكن تصورها في حال تعرض محطة بوشهر النووية لهجوم. وأكدت أن قصف المحطة هو أحد المواضيع التي تطرحها إيران في المحافل الدولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشارت إلى أن إيران ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن منشآتها النووية وحماية شعبها. كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور في المنطقة، داعية إلى ضرورة ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أبلغت عن ثلاثة حوادث سقوط قذائف في محيط محطة بوشهر في مارس الماضي. وأفادت السلطات الإيرانية بأن المحطة استُهدفت للمرة الرابعة، مما أسفر عن مقتل شخص وأضرار مادية، مع تحذيرات من كارثة إقليمية. ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب خطر وقوع حادث نووي. وفي وقت سابق، صرح أليكسي ليخاتشيوف، مدير عام مؤسسة روساتوم الروسية للطاقة الذرية التي تدير المحطة، بأن الوضع في منطقة محطة بوشهر مستمر في التدهور. هذه التطورات تعكس خطورة الوضع الحالي في المنطقة، وتسلط الضوء على أهمية الدبلوماسية والتعاون الدولي لتجنب كارثة نووية أو صراع إقليمي واسع النطاق. وتدعو الحاجة إلى تهدئة التوترات وتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الخلافات بالطرق السلمية.





