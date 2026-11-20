المدير الفني الإسباني أندوني إيراولا يعلن جاهزية فان دايك ورافينبيرخ وفريمبونج لليفربول، بينما يستمر برادلي وليوني في التأهيل قبل لقاء مانشستر يونايتد.

كشف أندوني إيراولا المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن آخر التطورات الطبية لحالة اللاعبين قبل المواجهة المهمة أمام مانشستر يونايتد. تم الإعلان عن هذه التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده إيراولا اليوم الجمعة استعداداً لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح المدرب الإسباني أن المباراة ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد الشهير. يحرص إيراولا على تزويد الصحفيين وأصحاب الملاعب بمعلومات دقيقة حول جاهزية النجوم قبل الخوض في هذه المواجهة الكروية الهامة.

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جاهزية الثالوث الهيكلي في ليفربول

أكد أندوني إيراولا أن المدافع فيرجيل فان دايك يتحرك في الاتجاه الصحيح ليكون متاحاً خوض المباراة القادمة. كما أوضح أن المهاجم جيريمي فريمبونج يسير في الطريق الصحيح أيضاً للمشاركة في اللقاء مع مانشستر يونايتد.

وأشار المدير الفني إلى جاهزية القائد فان دايك بشكل كامل بعد انسحابه من معسكر المنتخب الهولندي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. كما تم تأكيد عودة ريان جرافينبيرخ إلى التدريبات الجماعية بعد غياب عن المباريات الثلاث الماضية.

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حالة سوبوسلاي وتأهيل براد وليوني

أضاف إيراولا أن اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي يتمتع بحالة طبية جيدة ويدرب بشكل طبيعي تماماً دون أي عقبات صحية تعيقه. يظهر سوبوسلايا جاهزية تامة للمساهمة في خطة إيراولا التكتيكية ضد يونايتد.

في المقابل، يواصل الثنائي كونور برادلي وجيوفاني ليوني المرحلة الأخيرة من برامج التأهيل الطبي. تعرض كلا اللاعبين لإصابات طويلة الأمد تتطلب عناية خاصة قبل العودة للملعب.

استراتيجية العودة التدريجية لللاعبين

بدأ براد وليوني الاندماج التدريجي داخل التدريبات الجماعية لنادي ليفربول، مع التعامل بحذر شديد تجاه الأحمال البدنية المتراكمة. تهدف هذه الإجراءات الاحترازية إلى ضمان عدم تكرار الإصابات ولتعزيز اللياقة البدنية.

من المتوقع أن يعود اللاعبان براد وليوني إلى صفوف الفريق خلال بضعة أسابيع فقط. يعتمد ذلك على نجاح برامج التأهيل الحالية وموافقة الفريق الطبي المختص على جاهزيتهما الكاملة.

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التفاصيل الزمنية والجغرافية للمواجهة

تقام المباراة المحددة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد القادم. ستستضيف أرضية ملعب أنفيلد هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يجمع بين النادي ليفربول والنادي مانشستر يونايتد.

يتابع الجمهور والصحفيون عن كثب تحديثات إيراولا اليومية لضمان التوازن الأمثل بين جاهزية اللاعبين والحد من مخاطر الإصابات الجديدة قبل هذا الموعد المحوري.