إيطاليا تحقق انتصارا تاريخيا على فرنسا في دوري الأمم 2026-2027

تفوق منتخب إيطاليا على فرنسا بنتيجة 3-1 في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، مبتعداً عن عقدة لم تتكرر منذ عام 1962 على أرضه.

حقق منتخب إيطاليا فوزا تاريخيا على نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، لينهي سلسلة من الخسافات التاريخية التي كانت تؤرق المنتخب الإيطالي على مدار عقود طويلة من الزمان. جاء هذا الفوز الثمين ليكسر العقدة التي ظلت راسخة في ذهن لاعبي ومديري المنتخب الإيطالي، حيث لم يتقدم المنتخب على فرنسا في مباراة رسمية أو ودية على أرضه منذ أكثر من ستة عقود.

فوز تاريخي ينهي عقدة 64 عاما

يشكل الانتصار الإيطالي لحظة فارقة في التاريخ الكروي الحديث، لأنه أنهى انتظارا استمر 64 عاما منذ آخر انتصار لإيطاليا على فرنسا في مباراة أقيمت على الأراضي الإيطالية. وتعود آخر مرة تفوق فيها المنتخب الإيطالي على فرنسا داخل أرضه إلى 5 مايو/ أيار 1962، عندما حسم مواجهة ودية بهدفين مقابل هدف في ذلك التاريخ القديم. لم تتمكن إيطاليا من تكرار هذا الإنجاز أمام جماهيرها في جميع المواجهات اللاحقة، مما جعل هذا الفوز يحمل طابعا ثأريا واستثنائيا لجميع عشاق الكرة الإيطالية.

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رد الاعتبار بعد هزيمة سان سيرو

يكتسب هذا الفوز أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب الإيطالي، لأنه يأتي رد اعتبار مباشر بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق على يد نفس الخصم. فقد نجح المنتخب الفرنسي في فرض تفوقه خلال عدد من اللقاءات المهمة، وكان من أبرزها الفوز بنتيجة 3-1 على إيطاليا في ملعب سان سيرو يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. ولذلك جاء الانتصار الإيطالي الجديد بنتيجة 3-1 ليحمل طابعا ثأريا، بعدما نجح الأزوري في رد اعتباره أمام الديوك، فضلا عن إنهاء واحدة من أطول العقد التاريخية التي ارتبطت بمواجهات المنتخبين على الأراضي الإيطالية.

تساوي النقاط في صدارة المجموعة

يمنح الانتصار إيطاليا فرصة لتعزيز موقفها في منافسات دوري الأمم الأوروبية، إذ رفعت رصيدها إلى 10 نقاط تقتسم بها صدارة المجموعة مع فرنسا، قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات. يمثل الفوز دفعة معنوية مهمة للمنتخب الإيطالي، خاصة أن مواجهة فرنسا تظل واحدة من أبرز الاختبارات الكروية في القارة الأوروبية. ويعود ذلك للنظر في التاريخ الكبير للمنتخبين وما يمتلكانه من أسماء بارزة وإمكانات فنية عالية تجعل أي مواجهة بينهما حدثا كرويا عالميا ينتظره الجميع.

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الأول هزيمة لزيزان كمدرب لفرنسا

في الجانب الآخر، كانت هذه المباراة تجربة محبطة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث تلقى أول هزيمة له كمدرب لمنتخب فرنسا. جاء ذلك بعدما خاض الفريق 4 مباريات تحت قيادة زيزو في التوقف الدولي الماضي، فاز في 3 منها وتعادل مرة واحدة. تشير هذه النتيجة إلى أن أداء المدرب السابق تحت قيادة المنتخب الفرنسي قد يواجه تحديات جديدة بعد هذا الخسائر، مما يدفع الفرنسيين للتركيز أكثر على الجولات المتبقية لضمان تأهلهم.

مستقبل المنافسات الأوروبية

تستعد المنتخبات الآن للمواجهة الحاسمة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، حيث سيعتمد التأهل والألقاب على نتائج تلك المواجهات المصيرية. تحمل هذه المباراة عبء التاريخ الطويل بين الفريقين، مما يجعلها أكثر من مجرد مباراة عادية في إطار دوري الأمم. يركز الإيطاليون الآن على الاستفادة من هذه الروح المعنوية العالية لتثبيت أقدامهم في الصدارة، بينما يسعى الفرنسيون للتعويض عن هذه الهزيمة غير المتوقعة أمام منافس مباشر.