إيطاليا تجهز قوة بحرية للانتشار في مضيق هرمز لدعم الأمن البحري

أنهت إيطاليا استعداداتها الأولية لتجهيز قوة بحرية من أربع سفن قد تُنشر في مضيق هرمز لدعم عمليات إزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية الحيوية، بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى.

أعلن الأدميرال جوزيبي بيروتي بيرجوتو، رئيس أركان البحرية الإيطالية، عن الانتهاء من الاستعدادات الأولية لتشكيل قوة بحرية إيطالية مكونة من أربع سفن، وذلك استعدادًا لنشرها المحتمل في منطقة مضيق هرمز .

تأتي هذه الخطوة في إطار مهمة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري في المنطقة، وتحديدًا دعم عمليات إزالة الألغام وتأمين الممرات المائية الحيوية التي تشكل شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، وخاصةً تجارة النفط. وأكد بيرجوتو أن هذه الخطة الاستباقية، والتي اقترحها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية، تتضمن تشكيل مجموعة بحرية متكاملة. هذه المجموعة لن تقتصر على سفينتين متخصصتين في كشف وإزالة الألغام فحسب، بل ستضم أيضًا وحدات مرافقة لضمان الحماية والأمن، بالإضافة إلى سفن دعم لوجستي لضمان استدامة العمليات لفترة طويلة.

هذا التكوين المتكامل يهدف إلى تحقيق الانتشار العملياتي الأمثل للقوة، مما يتيح لها الاستجابة بفعالية لأي تهديدات محتملة في المنطقة. الهدف من هذه الاستعدادات ليس فقط الاستجابة لأي طارئ، بل أيضًا إرسال رسالة واضحة عن التزام إيطاليا بالحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، ودعم حرية الملاحة في المياه الدولية. وتأتي هذه التحركات الإيطالية في سياق اهتمام أوروبي متزايد بأمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز.

هذا المضيق الحيوي يعتبر نقطة عبور حاسمة لحوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعله هدفًا محتملاً لأي أعمال تخريب أو تهديدات أمنية. إدراكًا لهذه الأهمية الاستراتيجية، لا تعمل إيطاليا بمفردها، بل تسعى إلى تنسيق جهودها مع دول أوروبية أخرى. من المتوقع أن تشارك فرنسا والمملكة المتحدة في عمليات مماثلة داخل المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة بحرية مشتركة تضم هولندا وبلجيكا. هذا التعاون الأمني الأوروبي الأوسع يهدف إلى توفير حماية شاملة لخطوط الملاحة الدولية، وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية دون انقطاع.

إن هذا التنسيق يعكس إدراكًا أوروبيًا مشتركًا بأن أمن الممرات المائية الحيوية هو مسؤولية جماعية، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول المعنية. كما أن هذه الخطوة تعكس رغبة أوروبا في لعب دور أكثر فعالية في الحفاظ على الأمن الإقليمي، وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية في حماية مصالحها. وفي تصريحات سابقة، أشار وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في أي مهمة دولية لإزالة الألغام في مضيق هرمز، إذا تم اتخاذ قرار سياسي بالمشاركة.

وأوضح أن كاسحات الألغام الإيطالية قادرة على الوصول إلى المنطقة في غضون 20 إلى 25 يومًا، مما يدل على الاستعداد العملياتي العالي للقوات البحرية الإيطالية. هذا الاستعداد السريع يعكس التزام إيطاليا بالاستجابة الفورية لأي طلب للمساعدة في تأمين الممرات المائية الحيوية. إن القدرة على الانتشار السريع للقوات البحرية الإيطالية تعتبر ميزة استراتيجية هامة، تتيح لها لعب دور فعال في أي عمليات أمنية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاستعدادات تعكس التزام إيطاليا بتعزيز الشراكات الأمنية مع دول المنطقة، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. إن هذه الخطوة الإيطالية تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، مما يجعل الحفاظ على الأمن البحري أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن إيطاليا، من خلال هذه الاستعدادات، تؤكد دورها كشريك موثوق به في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج





إيطاليا مضيق هرمز الأمن البحري إزالة الألغام القوات البحرية أوروبا الشرق الأوسط النفط التجارة العالمية

