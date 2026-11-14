إيطاليا تدعم انضمام ألمانيا لبرنامج مقاتلة الجيل القادم 2035

إيطاليا تعلن دعمها الكامل لمشاركة ألمانيا في برنامج القتال الجوي العالمي لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي بحلول عام 2035 مع اليابان وبريطانيا.

أكدت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان رسمي يوم السبت، تأييدها القوي والرسمي لمشاركة ألمانيا في برنامج القتال الجوي العالمي المخصص لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي. تأتي هذه الخطوة رسميًا لنفي التقارير الإعلامية السابقة التي تشير إلى مساعٍ إيطالية لمنع انضمام برلين إلى المشروع المشترك. وأكد المتحدثون أن الموقف الإيطالي ثابت ومبني على التعاون الاستراتيجي مع ألمانيا لضمان نجاح المبادرة.

آلية تسريع الانضمام الألماني

تهدف الآلية المقترحة التي ناقشتها الأطراف إلى تسريع انضمام ألمانيا إلى المشروع بشكل فعلي، مع الحفاظ الصارم على الجدول الزمني المحدد للبرنامج. يؤكد البيان الإيطالي أن الغرض من هذه الإجراءات ليس تقييد دور برلين المستقبلي، بل تعزيز اندماجها التقني واللوجستي. كما أكدت إيطاليا موقفها خلال أحدث اجتماع تم عقده عبر الفيديو للبرنامج، مشيرة إلى أنها تنظر إلى هذه المشاركة الألمانية على أنها "فرصة إيجابية".

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الأطراف المشاركة والشركات الرائدة

يشمل برنامج القتال الجوي العالمي حاليًا ثلاث دول كبرى هي إيطاليا وبريطانيا واليابان، بهدف مشترك يتمثل في تطوير طائرة مقاتلة متطورة من الجيل التالي. تهدف هذه الدولة إلى وضع نموذج أولي جاهز بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعات الصناعية. تقود جهود التصنيع والبحث في هذا البرنامج شركات كبرى مثل "ليوناردو" الإيطالية، و"بي إيه إي سيستمز" البريطانية، وشركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" اليابانية.

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رد الفعل الرسمي والإعلامي

جاء هذا الإعلان الرسمى ردًا مباشرًا على الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتي ذكرت أن روما سعت لمنع انضمام برلين. نفت إيطاليا صحة هذه التقارير تمامًا، موضحة أن التعاون الثنائي بين روما وبرلين في المجال الدفاعي هو الأولوية. وتؤكد المصادر الإيطالية أن أي تحرك كان يهدف فقط إلى تنسيق الجداول الزمنية وليس استبعاد أي شريك محتمل من السباق التقني.

التداعيات على الجدول الزمني والتطوير

مع تأكيد المشاركة الكاملة لألمانيا، يتوقع أن يشهد المشروع زخمًا جديدًا في مرحلة التطوير والتصميم الأولي. يظل الهدف الرئيسي هو إحداث قفزة نوعية في قدرات الطيران الحربي بحلول عام 2035. ستعزز مشاركة ألمانيا الميزانية المشتركة وخبرات الهندسة، مما يزيد من فرص نجاح البرنامج في مواجهة التحديات التقنية المعقدة.