إيطاليا تثير مفاجأة عارمة بزعزعة هيمنة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تعادل إيطاليا وفرنسا في مباراة مثيرة بدوري الأمم 2026-2027 حيث سجل إسبوسيتو هدفين وماكسيم أوليسي هدفا للديوك في مواجهة ملحمية بميلانو

شهد ملعب سان سيرو الشهير بمدينة ميلانو الإيطالية مساء الخميس الماضي مواجهة نارية بين منتخبي إيطاليا و فرنسا ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، حيث انتهت المباراة بتعادل مثير أثار جدلاً واسعاً حول مستوى الأداء والتكتيكات التي استخدمها المدربين، وكان الحضور الجماهيري الهائل عاملاً مساعداً في إثارة الأجواء الرياضية.

تفوق مبدئي للديوك الفرنسيين

افتتح الفرنسي مايكل أوليسي سجل الأهداف لصالح منتخب فرنسا في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، محققاً الهدف الأول الذي منح الضيوف التقدم المبكر والمفاجئ، مما وضع المنتخب الإيطالي تحت ضغط نفسي كبير منذ اللحظات الأولى من المباراة التي استمرت ساعات طويلة من التوتر والإثارة الرياضية.

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رد المنتخب الإيطالي بسرعة فائقة وبذكاء تكتيكي عالي، حيث نجح فرانشيسكو إسبوسيتو في تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة السادسة والعشرين، متغلباً على دفاع الفرنسيين الصامد سابقاً، ومساوياً النتيجة في مباراة شهدت تبادلًا للفرص والتهديدات المستمرة بين الطرفين المتنافسين.

تغير مسار المباراة في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، بدأ منتخب إيطاليا يظهر ملامح السيطرة والهيمنة على مجريات المباراة، حيث شدد حصاره على مرمى المنتخب الفرنسي وبدأ في شن هجمات متتالية وخطيرة مهددة بشباك الخصم، مما أجبر المدافعين الفرنسيين على التراجع والتركيز على حراسة المرمى بدقة متناهية.

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وفي الدقيقة الثامنة والخمسين، أخطأ الفرنسيون في الدفاع مما أدى إلى احتساب ركلة جزاء أولى لصالح إيطاليا، سددها فرانشيسكو إسبوسيتو بكل عزم وتصميم إلا أنها خرجت بعيداً عن المرمى، ضائعةً بذلك فرصة ذهبية للتقدم في المباراة التي كانت تلوح فيها شمس الانتصار الإيطالي.

عاصفة أهداف تتلاشى في الهواء

بعد دقائق معدودة، وبالضبط في الدقيقة الثالثة والستين، عاد ديدييه فراتيسي إلى السجل بتسجيل الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي، معيداً التوازن إلى المعادلة ومحطماً آمال المنتخب الإيطالي في الاستحواذ الكامل على نتيجة المباراة المهمة في دوري الأمم الأوروبية لعام 2026-2027.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح إيطاليا، سجل منها فرانشيسكو إسبوسيتو هذه المرة هدفه الثالث في المباراة، ليضيف المزيد من التعقيدات والإثارة للمواجهة، وليرسل رسالة واضحة بأن الفريق الإيطالي لا يزال يسعى للحصول على نتيجة إيجابية.

ضغوط ختامية ونتائج غير حاسمة

رغم التقدم الكمي للأهداف التي حققها إسبوسيتو، واصل المنتخب الإيطالي ضغطه المكثف على المنتخب الفرنسي الذي واجه صعوبات كبيرة في التعامل مع الهجمات المتلاحقة، مما جعل المباراة واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.

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أما بالنسبة للمنتخب الفرنسي، فقد نفذوا محاولات يائسة ومحدودة الأمل في العودة للمباراة وتعديل النتيجة، إلا أن اللمسة الأخيرة لم تكن حاضرة لديهم، مما أدى إلى فشلهم في إحداث انقلاب في النتيجة، لتختتم المباراة بالتعادل الذي يحمل نتائج متباينة لكلا الفريقين في جدول الترتيب.