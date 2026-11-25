الإيطالي فيليبو إنزاغي واللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش يسجلان رقماً قياسياً جديدًا في دوري أبطال أوروبا. اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً وكيفية كسر الحواجز العمرية.

حقق اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش إنجازاً تاريخياً غير مسبوق خلال مباراة الفريق الذي يلعب له آيندهوفن ضد ريال مدريد ، مما جعل اسمه يتصدر عناوين الأخبار الرياضية بشكل فوري. جاء هذا الانجاز الكبير في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا ، والتي استضافها ملعب سانتياغو برنابيو بتاريخ الثلاثاء الماضي.

بيريسيتش يكسر الرقم القياسي في سن الـ 37 عاماً

تتصدر الأرقام القياسية الجديدة التي سجلها إيفان بيريسيتش قائمة الإنجازات المذهلة، حيث أصبح أكبر لاعب يسجل هدفاً في شباك ريال مدريد على مدار تاريخ البطولة العريق. وبحسب بيانات شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات الرياضية الدقيقة، فقد سجل اللاعب هذا الهدف التاريخي بعمر يناهز 37 عاماً و295 يوماً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان حبيساً عند اللاعب الإيطالي فيليبو إنزاغي.

تفاصيل الهدف وركلة الجزاء الحاسمة في برنابيو

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شهدت الدقيقة 32 من عمر المباراة لحظة تاريخية تحدد مسار الشوط الأول، عندما تسبب لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني في ارتكاب خطأ داخل المنطقة، مما أسفر عن احتساب ركلة جزاء لصالح آيندهوفن. تولى إيفان بيريسيتش تنفيذ هذه الركلة البسيطة بحذر ودقة، مسجلاً الهدف الأول لفريقه في الدقيقة نفسها، ليغادر اللاعبون والملعب بانتهاء الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح الفريق الضيف.

لم يتوقف سجل اللاعب الكرواتي عند تسجيل الهدف فقط، بل امتد ليشمل كسر حاجز العمر في تنفيذ ركلات الجزاء، حيث أصبح بذلك أكبر لاعب يسجل ركلة جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا على الإطلاق. وهذا الإنجاز المزدوج يبرز عزيمة بيريسيتش وقدراته البدنية والذهنية الاستثنائية التي تمكنه من المنافسة على أعلى المستويات بعد بلوغه هذا السن المتقدمة.

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تاريخ غني مع ريال مدريد وأندية عالمية متعددة

يرى المتابعون أن ريال مدريد لم يكن ضحية جديدة فقط، بل سبق وأن خاض إيفان بيريسيتش مواجهات ضده في السابق، حيث سجل هدفاً في شباكه عندما كان يرتدي قميص إنتر ميلان في عام 2020. هذا التاريخ المتكرر مع النادي الملكي يضيف لمسة درامية إضافية لهدفه الأخير، ويجعل منه واحدًا من القلائل الذين سجلوا ضد ريال مدريد بأكثر من فريق مختلف.

وصل مجموع أهداف إيفان بيريسيتش في دوري أبطال أوروبا إلى رقم 10 أهداف، وهو إنجاز لا يستهان به، خاصة وأنه سجل هذه الأهداف وهو يرتدي قميص أربعة أندية مختلفة تمامًا. وتشمل هذه الأندية بروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ، وإنتر ميلان، وآيندهوفن، مما يثبت مرونة اللاعب وقدرته على التأقلم مع أنظمة اللعب المختلفة وتحقيق النتائج في كل تجربة احترافية خاضها.

فجوة زمنية قياسية بين هدفين عبر 15 عاماً

يبرز العامل الزمني كعنصر لافت للنظر في قصة بيريسيتش، حيث انقضت 15 عاماً كاملة بين تسجيل اللاعب لهدهه في هذه البطولة وبين هدفه الأول الذي سجله في عام 2011. هذا الفارق الزمني الكبير يؤكد استمرار الحضور التهديفي للاعب الكرواتي رغم تقدمه في العمر وبلوغه عقده الرابع، مما يجعله قدوة في مجال الاستمرارية واللياقة البدنية.

يؤكد هذا الهدف الأخير، الذي سجله أمام ريال مدريد، أن عمر اللاعب لم يعد عقبة تمنعه من صناعة التاريخ في أبرز المسابقات الأوروبية. لقد جمع إيفان بيريسيتش بين الخبرة الكبيرة والدقة القاتلة، مما وضعه في مصاف الأساطير التي لا تمحوها السنين، ويضع اسمه بشكل دائم في سجلات الأرقام القياسية لدوري أبطال أوروبا.