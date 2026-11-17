المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوقف بث قناة الحدث اليوم لمدة شهر لتصحيح الأوضاع وعدم الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وضوابط العمل الإعلامي.

قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز ، إيقاف البث التلفزيوني ل قناة الحدث اليوم بشكل مؤقت حتى نهاية الشهر الجاري الحالي. يأتي هذا الإجراء الحاسم بهدف إتاحة الفرصة الكاملة للإدارة المسؤولة لتصحيح الأوضاع الإعلامية القائمة ومراجعة مدى التزامها الصارم ب القانون رقم 180 لسنة 2018.

أسباب الإيقاف والمخالفات الرصدية

وقد جاء هذا القرار المباشر في ضوء ما رصده ووثّقه المجلس من تكرار مستمر للمخالفات الإعلامية من قبل القناة المستهدفة. كما أشارت التقارير الرسمية إلى عدم الالتزام الكافي بالضوابط والمعايير الفنية، بالإضافة إلى الإخلال بأكواد السلوك الإعلامي الصادرة عن الهيئة المنظمة للعمل الصحفي والتلفزيوني في البلاد.

Also read مصر تفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا للفترة من 2027 إلى 2030

وقد استوجبت هذه المخالفات المتراكمة اتخاذ الإجراء اللازم والصارم لضمان إتاحة الفرصة الكافية لتصحيح الأوضاع وتوفيقها وفقاً لأحكام القانون والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي. ويعكس هذا الموقف الجدي من الهيئة موقفها الرقابي تجاه أي انحراف عن المسار القانوني والمهني المعتمد في المؤسسات الإعلامية الرسمية.

آليات التنفيذ والتواصل مع الشركاء

لضمان تنفيذ القرار بشكل فعّال وسريع، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة الشركات التابعة له مباشرة لاتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة. وقد تم توجيه الخطاب الرسمي إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، والتي ترأسها اللواء سامح قته، لتنفيذ أوامر الإيقاف الفني للبث.

Advertisement

كما شمل التوجيه الرسمي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة الأستاذ عبد الفتاح الجبالي، لضمان تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار. يهدف هذا التنسيق المشترك إلى ضمان عدم تهرب القناة من قرار الإيقاف أو البحث عن ثغرات تقنية للتواصل مع الجمهور أثناء فترة المراجعة.

المراجعة القادمة ومصير القناة

صرح المكتب الإعلامي في المجلس بأن قرار الإيقاف ليس نهائياً في مراحله الأولى، بل هو إجراء وقائي لتصحيح المسار. حيث سيتم إعادة النظر في قرار الإيقاف عقب انتهاء المدة المحددة، في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات حقيقية لتوفيق الأوضاع داخل إدارة القناة.

وستكون هذه الخطوة حاسمة في تحديد ما إذا كانت القناة ستستأنف بثها بشكل طبيعي بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والإعلامية المطلوبة. ويظل التوافق التام مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام هو المعيار الأساسي الذي سيتم على أساسه البت في مستقبل القناة الإعلامي.