لجنة المسابقات توقف فيرمين لوبيز مباراتين بعد طرده ضد فياريال، مما يحرم برشلونة من خدماته أمام ديپورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد. تشمل الخسائر مواجهة مهمة ضد الروخي بلانكوس يوم 2 ديسمبر.

أوقفت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني اللاعب فيرمين لوبيز عن المشاركة في مباراتين قادميتين، وذلك بعد أن استبعدته إدارة نادي برشلونة عن تشكيلتها الأساسية لمواجهة فريق ديبورتيفو لاكورونيا المقرر يوم 29 نوفمبر، ومواجهة أتلتيكو مدريد في يوم 2 ديسمبر.

ظروف الطرد والقرار التأديبي الصارم

تتضمن تفاصيل القرار التأديبي أن فيرمين لوبيز قد تعرض للطرد خلال مباراة الفريق أمام فياريال في الجولة السابقة، رغم أن الفريق حقق الفوز بنتيجة 3-2، وسجل فيرمين أحد أهداف الانتصار المهمة. وكان اللاعب قد دخل في مشادة كلامية مع حكم المباراة هيرنانديز هيرنانديز، اعتراضاً على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح زميله في الفريق، مما دفع الحكم إلى إصدار البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.

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ورغم أن فيرمين لوبيز غادر أرض الملعب وجلس على مقاعد البدلاء، إلا أن حكم المباراة قرر طرده بسبب سلوكه وتصريحاته، وهو ما أكدت عليه لجنة المسابقات في قرارها النهائي الذي صدر بحقه. وقد استند القرار إلى تقرير رسمي صادر عن الحكم، أشار فيه إلى تكرار اللاعب استخدام عبارة "لا تعبث معي" أثناء اعتراضه على قرارات التحكيم، وهو تصرف اعتبرته اللجنة مخالفة جسيمة تستوجب الإيقاف لمدة مباراتين.

رفض استئناف برشلونة للعقوبة

قدم نادي برشلونة استئنافاً رسمياً ضد قرار الإيقاف، في محاولة دؤوبة لتخفيف العقوبة من مباراتين إلى مباراة واحدة فقط، تماشياً مع ظروف الفريق الصعبة ومواجهاته الحاسمة. إلا أن لجنة المسابقات رفضت الاستئناف بشكل قاطع، مما يعني تأكد غياب فيرمين لوبيز تماماً عن حسابات المدير الفني هانز فليك للمباراتين القادمتين.

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ويأتي قرار الرفض استناداً إلى المادة 127 من لائحة العقوبات الخاصة بالاتحاد الإسباني، والتي تنص على عقوبات مشددة ضد الاعتراض على الحكام أو استخدام عبارات غير لائقة. وتُعد هذه الضربة قاسية بشكل خاص لنادي برشلونة، نظراً لأهمية المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، والتي تُعتبر فرصة ذهبية لتحقيق نقاط جوهرية في جدول الترتيب.

خيارات هانز فليك البديلة

في ظل غياب فيرمين لوبيز، يبحث المدير الفني هانز فليك بشدة عن البديل المناسب لتعويض هذا الغياب، لضمان استمرارية الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية. ومن المتوقع أن يلجأ المدرب الألماني إلى الاعتماد على خيارات أخرى موجودة ضمن كادر الفريق لتعويض النقص في خط الوسط.

من أبرز هذه الخيارات، عودة اللاعب داني أولمو إلى التدريبات والمشاركة بشكل رسمي، بعد أن تعافى تماماً من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر كامل. ويصبح داني أولمو أحد الخيارات المتاحة والمهمة أمام المدرب هانز فليك قبل المواجهات الحاسمة القادمة، لمحاولة سد الفراغ الذي تركه غياب فيرمين لوبيز.