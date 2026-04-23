إيقاف إسلام عبدالنعيم 5 مباريات.. خلافات بين اللاعب والحكم والمسؤولون يرفضون القرار

إيقاف لاعب كهرباء الإسماعيلية إسلام عبدالنعيم لمدة 5 مباريات بسبب تقرير الحكم مصطفى الشهدي، وتصريحات متبادلة بين الأطراف المعنية حول ملابسات الواقعة.

أكد الإعلامي المعروف خالد الغندور، في برنامجه الشهير، إيقاف لاعب نادي كهرباء الإسماعيلية ، إسلام عبدالنعيم ، لمدة خمس مباريات رسمية من قبل لجنة المسابقات ب الرابطة . القرار جاء بناءً على تقرير مفصل قدمه ال حكم مصطفى الشهدي ، والذي اتهم اللاعب بالتلفظ بعبارات غير لائقة خلال إحدى المباريات.

وقد أثار هذا الإيقاف جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، وتضاربت الأقوال حول ملابسات الواقعة. من جانبه، أعرب الحكم مصطفى الشهدي عن ثقته في المساندة التي تلقاها من اتحاد الكرة ولجنة الحكام، مؤكداً أنه سيعود أقوى بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، واصفاً هذه الإصابة بأنها 'نفق مظلم' ولكنه مصمم على تجاوزها والعودة إلى الملاعب أقوى وأكثر خبرة.

وأوضح الحكم الشهدي تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أن اللاعب إسلام عبدالنعيم قد وجه له عبارة 'والله انتوا معندكوش فكرة' أثناء المباراة، وهو ما وثقه في تقريره بشكل كامل. وأضاف أن الفار قام بمراجعة اللعبة بناءً على طلبه، وأكدت المراجعة استحقاق اللاعب للطرد بسبب سلوكه غير الرياضي. وأكد الحكم أنه ليس من صلاحياته إصدار العقوبات، وأن دوره يقتصر على تدوين ما يحدث في المباراة وتقديمه للجنة المسابقات لاتخاذ القرارات المناسبة.

كما نفى الحكم بشكل قاطع ما تم تداوله حول قيامه بالتحريض على اللاعب أو توجيه عبارات مهينة له أثناء طرده، مؤكداً أنه لم يقل للاعب 'عشان تبقى تضحك كويس' وأن كل ما قاله للاعب كان يتعلق بانتظار قرار الفار. في المقابل، نفى مسؤولو نادي كهرباء الإسماعيلية صحة ما ورد في تقرير الحكم، مؤكدين أن اللاعب لم يتطاول على الحكم لفظياً وأن الإيقاف كان مبالغاً فيه.

وأشاروا إلى وجود خلاف سابق بين الحكم واللاعب في مباراة سابقة، وأن الحكم ربما يكون قد تأثر بهذا الخلاف عند اتخاذ قرار الطرد. وأكدوا أنهم تواصلوا مع الإعلامي خالد الغندور وأوضحوا له وجهة نظرهم في الواقعة، وأنهم يثقون في أن لجنة المسابقات ستعيد النظر في قرار الإيقاف وتخفيفه. كما أوضحوا أن رد فعل اللاعب كان طبيعياً في سياق المباراة، وأنه لم يقصد الإساءة إلى الحكم بأي شكل من الأشكال.

وأشاروا إلى أن اللاعب قد اعتذر عن أي سوء فهم قد يكون حدث، وأنه ملتزم بالاحترام الكامل للحكام وجميع الأطراف المعنية باللعبة. وأضافوا أنهم سيقدمون استئناً على قرار الإيقاف أمام لجنة الاستئناف، ويأملون في الحصول على حكم عادل يضمن حقوق اللاعب ويحافظ على مسيرته الكروية. وأخيراً، أكدوا أنهم يدعمون الحكم مصطفى الشهدي في محنته الصحية ويتمنون له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب





