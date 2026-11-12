إيقاف كامل لحركة القطارات في الإسماعيلية والسويس بعد سرقة بلنجات

وزير النقل يأمر بإيقاف حركة القطارات على خط الإسماعيلية السويس بالكامل بعد خروج عربة عن القضبان، ويوجه بتفتيش شامل لجميع الخطوط لضمان سلامة الركاب.

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، تعليمات فورية وحاسمة إلى رئيس وقيادات الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، بوقف تام ومفاجئ لحركة جميع القطارات على خط " الإسماعيلية - السويس". جاء هذا الإجراء الصارم بناءً على طلب عاجل لضمان سلامة الركاب والممتلكات، وذلك لحين الانتهاء من إجراء فحص شامل ودقيق لكامل طول السكة الحديدية على امتداد الخط المتوقف. تهدف هذه الخطوة الوقائية إلى التأكد التام من سلامة جميع مكونات المسار الحديدي، بالإضافة إلى التحقق من دقة ومتانة مهمات تثبيت القضبان التي تربط أجزاء السكة ببعضها البعض بشكل آمن.

ظروف الحادث وخروج العربة عن القضبان

أتى هذا القرار الحاسم في ضوء الحادث الذي أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر مؤخراً، وهو خروج العربة الرابعة من القطار رقم 107/3634، الذي يخدم رحلة الركاب بين محطتي الإسماعيلية والسويس. يتكون هذا القطار من خمس عربات تحمل علامة "تحيا مصر" التجارية، وقد انزلق عن المسار بين محطتي نفيشة والضبعية تحديداً. سببت هذه الحادثة انقطاعاً فورياً في الخدمة، لكنها لحسن الحظ لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية بين الركاب أو العاملين على متن القطار، وهو ما أعاد توجيه الاهتمام نحو سلامة البنية التحتية بدلاً من الجانب البشري المباشر.

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أسباب الحادث وسرقة أجزاء تثبيت المسار

كشف التحليل المبدئي للحادث عن أن السبب الجذري لخروج العربة عن القضبان يعود إلى السرقة المنظمة لأجزاء حرجة في البنية التحتية للسكة. تحديداً، تم سرقة عدد 8 بلنجات، وهي قطع فولاذية متخصصة تستخدم لربط وتثبيت القضبان الحديدية ببعضها البعض، مما يفقد المسار تماسكه الهندسي وقدرة تحمل الأحمال الديناميكية للقطارات. وجود هذه البلنجات ضروري للحفاظ على المسافة الصحيحة بين القضبان ومنع انحرافها، وغيابها يسبب خللاً جسيماً في استقرار القطار أثناء حركته، خاصة عند السرعات العالية أو على المنعطفات، مما دفع الوزير لاتخاذ قرار الإيقاف الشامل كإجراء احترازي عاجل.

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توجيهات التفتيش الشامل على جميع الخطوط

لم يقتصر الأمر على خط الإسماعيلية والسويس فقط، بل امتدت تعليمات وزير النقل لتشمل جميع أنحاء الجمهورية. أصدر الفريق كامل الوزير أمراً صريحاً لهيئة السكك الحديدية بالدفع بكافة فرق هندسة السكة التابعة للهيئة نحو مواقعها المختلفة لإجراء عمليات تفتيش شاملة ودقيقة لكافة خطوط السكك الحديدية المتاحة. يتعين على هذه الفرق التحقق من سلامة القضبان في كل محطة وعلى كل مسار، بالإضافة إلى التأكد من جودة ومتانة مهمات التثبيت التي تضمن تماسك السكة، وذلك بما يضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان الممكنة، واستعادة انتظام حركة القطارات بشكل سريع وآمن قدر الإمكان.

إجراءات التأهيل والسلامة وخطط المتابعة

في إطار سعي الدولة لتعزيز كفاءة القطاع والنهوض به، أفاد وزير النقل في تصريحات موازية عن إنجازات عملية التأهيل التي شملت إعادة تأهيل 70 جراراً من أصل 79 جراراً كانت متعطلة عن العمل. يعكس هذا الرقم الجهود المستمرة لتحديث الأسطول وتحسين الجاهزية التشغيلية، رغم أن التركيز الحالي ينصب بشكل كامل على سلامة المسارات الأرضية. تظل العملية قائمة على التحقق الدقيق من كل سنتيمتر في شبكة السكك الحديدية، مع العمل المتوازي لاستعادة الثقة الكاملة في النظام، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المرتبطة بالسرقة أو التقصير في الصيانة، وذلك حفاظاً على الأرواح والمصالح العامة.