قرارت شديدة من لجنة التحكيم بإيقاف لاعبي الأهلي وسموحة ووادى دجلة وغرامة مالية ضخمة، في إطار تطبيق قانون الإنذارات الثالث ومخالفة تأخر النزول للملعب.

أصدرت الجهات المختصة قرارات صارمة تضمنت إيقافات لعباء غرامات مالية ضخمة في إطار تطبيق لائحة المسابقة خلال الموسم الحالي. جاءت هذه الإجراءات رداً على مخالفات انضباطية سجلت ضد عدة لاعبين وأندية مصر ية في المباريات الأخيرة، لتطبيق عقوبات مالية وإيقافات فورية. وتركز الغرامات على تأخر نزول الفرق لأرض الملعب وعلى حصول اللاعبين على الإنذار الثالث خلال مبارياتهم.

قرارات إيقاف وغرامات ضد لاعبي الأهلي وسموحة

تضمنت القرارات إيقاف اللاعب مروان عطية فهيم غلاب، لاعب فريق النادي الأهلي، لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغا ماليا قدره 5000 جنيه مصري. هذا الإيقاف جاء نتيجة حصول اللاعب على الإنذار الثالث في مباريات سابقة. كما تم إيقاف لاعب فريق سموحة، سمير فكري محمد أحمد، لمباراة واحدة، وفرض غرامة مالية بقيمة 5000 جنيه مصري على اللاعب بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

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وسجل نادي سموحة حظاً وفيرا من العقوبات، حيث تم إيقاف اللاعب بابا بادجي لمباراة واحدة وغرامته بمبلغ 5000 جنيه بسبب الإنذار الثالث. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف اللاعب الإيفواري ايتد جيكو سمادو، لاعب فريق سموحة، لمباراتين، مع فرض غرامة مالية بقيمة 5000 جنيه عليه، وذلك بعد طرده بسبب لعب عنيف في إحدى المباريات.

عقوبات ضد لاعبي وادي دجلة والبنك الأهلي وغزل المحلة

واجه نادي وادي دجلة عقوبات مالية وإيقافات للاعبيه، حيث تم إيقاف إبراهيم محمد عبد الحكيم البهنسي لمباراة واحدة وغرامته بمبلغ 5000 جنيه بسبب الحصول على الإنذار الثالث. كما فرضت الجهات الرقابية غرامة مالية على نادي وادي دجلة بقيمة 10000 جنيه، وذلك بسب تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني من إحدى مبارياته.

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وفي سياق متصل، تعرض لاعبا البنك الأهلي لعقوبات مماثلة، حيث تم إيقاف علي حمدي محمود علي لمباراة واحدة وغرامته بـ 5000 جنيه بسبب الإنذار الثالث. كما تم إيقاف محمود صابر محمد سرحان، لاعب البنك الأهلي الآخر، لمباراة واحدة، مع تغريمه نفس المبلغ البالغة 5000 جنيه، وذلك بناءً على حصوله على الإنذار الثالث في المباريات السابقة.

كما شملت العقوبات فريق غزل المحلة، حيث تم إيقاف اللاعب حازم محمد محمد إبراهيم لمباراة واحدة وغرامته بمبلغ 5000 جنيه بسبب الإنذار الثالث. بالإضافة إلى إيقاف اللاعب عمرو جمعة أحمد محمد، لاعب غزل المحلة، لمباراة واحدة وغرامة مالية بقيمة 5000 جنيه، وذلك تطبيقاً لنفس سبب الحصول على الإنذار الثالث.

تطبيق اللائحة على الأجهزة الفنية وتغريم الاتحاد المصري

جاءت هذه القرارات كافة تطبيقاً للمادة 54 من لائحة مسابقة الدوري المصري لموسم 2026-2027، التي تنص صراحة على حالات الإنذارات التي تطال الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالإضافة إلى اللاعبين. وقد شملت هذه اللائحة أيضاً مدربي الفرق، حيث تم إيقاف أيمن شعبان متولي، مدرب فريق القناة، لمباراة واحدة، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

ويعتبر تأخر الفرق عن الميعاد المحدد للنزول إلى أرضية الملعب جريمة انضباطية يعاقب عليها بشدة، حيث تم تغريم نادي الاتحاد بمبلغ 10000 جنيه بسبب تأخره في النزول قبل بداية الشوط الثاني، بنفس سبب تغريم نادي وادي دجلة. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على انضباط المسابقات وتشجيع النزول في الوقت المحدد لضمان سير المباريات بسلاسة دون تأخير.

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النتائج والآثار المستقبلية على المسابقة

تعكس هذه القرارات التوجه الصارم للجنة المختصة في متابعة الانضباط الميداني للفرق واللاعبين، خاصة مع اقتراب المواسم الجديدة من حيث تحديد معايير الأداء والسلوك. سيكون على الأندية الموقعة عليها الغرامات، مثل وادي دجلة والاتحاد، مراجعة آلياتها الداخلية لتجنب التأخير، بينما سيحتاج اللاعبون الموقوفون، مثل مروان غلاب وإبراهيم البهنسي، لانتظار انتهاء فترة إيقافهم قبل العودة للملعب.

وفي نفس السياق الرياضي، حقق نادي الاتحاد السعودي فوزاً مهمًا على فريق نيوم في إطار منافسات الدوري السعودي، مما يعكس التنافس الشديد في المنطقة. لكن التركيز يبقى على الإجراءات الانضباطية في مصر، والتي ستستمر في فرض غرامات وإيقافات وفقاً للوائح المعتمدة لضمان نزاهة وعدالة المسابقات الرياضية.