إيمان يوسف: أرفض الأدوار الجريئة وأسعى لتقديم أعمال إنسانية مؤثرة

الفنانة إيمان يوسف تكشف عن رؤيتها الفنية ومعاييرها في اختيار الأدوار، مؤكدة تمسكها بتقديم أعمال درامية تحمل عمقًا إنسانيًا ورفضها للمشاهد الجريئة. كما تتحدث عن تجربتها في مسلسلي أولاد الراعي وكلهم بيحبوا مودي.

في حوار خاص ومطول لموقع صدى البلد، فتحت الفنانة إيمان يوسف قلبها وتحدثت عن رؤيتها الفنية العميقة، ومعاييرها الصارمة في اختيار الأدوار التي تقدمها للجمهور.

أكدت إيمان يوسف على التزامها الراسخ بتقديم أعمال درامية تحمل في طياتها رسائل إنسانية مؤثرة، وتلامس مشاعر الناس وتثير تفكيرهم. وأوضحت أنها تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم شخصيات ذات أبعاد متعددة، تجمع بين جوانب مختلفة من الحياة، مثل التراجيديا التي تعكس واقع الألم والمعاناة، والكوميديا التي تضفي لمسة من البهجة والتفاؤل، والرومانسية التي تجسد مشاعر الحب والعاطفة. وتعتبر إيمان أن هذا التنوع في الشخصيات هو التحدي الأكبر الذي يواجهه الممثل الحقيقي، والذي يسعى إلى ترك بصمة فنية مميزة في عالم الدراما.

وأشارت إلى أنها تضع لنفسها حدودًا واضحة في اختياراتها، وترفض بشكل قاطع تقديم أي مشاهد أو أدوار تتضمن جرأة مفرطة أو تتعارض مع قيمها ومبادئها الشخصية. وتؤمن بأن الفن الحقيقي لا يحتاج إلى الإثارة الرخيصة أو المبالغة في الجرأة، بل يمكن أن يكون مؤثرًا وقويًا من خلال تقديم قصص إنسانية صادقة ومؤثرة. وعبرت الفنانة إيمان يوسف عن سعادتها الغامرة بالنجاح الذي حققته أعمالها الدرامية الأخيرة، وخاصة مسلسلي أولاد الراعي وكلهم بيحبوا مودي.

وأكدت أن تفاعل الجمهور الإيجابي مع هذه الأعمال كان بمثابة الدافع القوي لها للاستمرار في تقديم الأفضل، والسعي إلى تطوير مهاراتها الفنية باستمرار. وأشارت إلى أن شخصيتها في مسلسل كلّهم بيحبوا مودي كانت قريبة جدًا من شخصيتها الحقيقية، حيث تشاركها في حب الأصدقاء، والاستمتاع بالأجواء الاجتماعية، والخروج والتواصل مع الآخرين. وذكرت أن هذا التشابه بينها وبين الشخصية ساعدها على تقديم أداء عفوي وطبيعي، نال إعجاب المشاهدين واستحسانهم.

وفي المقابل، أوضحت أن دورها في مسلسل أولاد الراعي كان مختلفًا تمامًا، حيث قدمت شخصية ليلى مختار، وهي شخصية معقدة ومليئة بالتناقضات، تحمل الكثير من الشر والدهاء. وأعربت عن استمتاعها بتجسيد هذه الشخصية، لأنها أتاحت لها فرصة لإظهار قدراتها التمثيلية المتنوعة، وتقديم أداء مختلف ومميز. وأكدت أنها بذلت جهدًا كبيرًا في دراسة الشخصية وتحليلها، لفهم دوافعها وأسباب تصرفاتها، وتقديمها بأصدق وأكثر واقعية.

واختتمت إيمان يوسف حديثها بالتأكيد على أنها تسعى دائمًا إلى اختيار الأدوار التي تضيف إلى مسيرتها الفنية، وتساعدها على النمو والتطور كممثلة. وتؤكد أنها ترفض التكرار والملل، وتسعى إلى تقديم أعمال جديدة ومبتكرة، تثير اهتمام الجمهور وتلهمهم. وتعبر عن أملها في تقديم أعمال درامية قادمة تنال إعجاب الجمهور وتحقق نجاحًا أكبر في الفترة المقبلة، وتساهم في إثراء الدراما العربية. وتؤمن بأن الفن رسالة سامية، يجب أن تهدف إلى تقديم أعمال هادفة ومؤثرة، تساهم في بناء مجتمع أفضل.

وتشدد على أهمية احترام الجمهور وتقدير ذوقه، وتقديم أعمال فنية تلبي تطلعاته وتوقعاته. وتتطلع إيمان يوسف إلى التعاون مع مخرجين وكتاب مبدعين، لتقديم أعمال درامية متميزة، تترك أثرًا إيجابيًا في نفوس المشاهدين. وتؤكد أنها مستعدة دائمًا لخوض تجارب جديدة، وتحدي نفسها في أدوار مختلفة، لإثبات قدراتها التمثيلية المتنوعة، وتحقيق طموحاتها الفنية





