إيمري: برشلونة من أبرز المرشحين للفوز بدوري الأبطال

تقرير مفصل حول اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات في مصر، ومبادرة خفض الأسعار للمنتجات الأساسية، وترشيد الاستهلاك الحكومي لضمان استقرار السوق.

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش في برنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز ، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات الذي عُقد أمس، يُعد إجراءً استباقياً هاماً للتعامل مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتوقعة.

محاور استقرار السلع والطاقات

تناول الاجتماع تحديد ثلاثة محاور رئيسية لضمان الاستقرار، تضمنت الأول منها تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والأدوية، والمشتقات البترولية، لضمان توافرها بشكل مستمر في السوق المحلي دون انقطاع أو نقص يؤثر على حياة المواطنين اليومية.

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وشملت الاستراتيجية الموضوعة ترشيداً صارماً لاستهلاك الوقود والطاقة داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث تم توجيه الجميع بخفض الإنفاق على بنود غير جوهرية مثل الإعلانات، بهدف توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية الحيوية التي تخدم الشعب مباشرة.

ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية

أكد المتحدث أن المحور الثالث يركز على ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية للدولة بكفاءة عالية، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية والمنتجات البترولية، وتأمين احتياجات المواطنين الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة بدقة ومتابعة.

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وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ترشيد الاستهلاك المقصود يقتصر حصرياً على الجهات الحكومية، ولا علاقة له بتخفيف الأحمال عن الشبكة أو التأثير على استهلاك المواطنين للكهرباء، مشدداً على أن القرار يهدف لترشيد النفقات الحكومية فقط دون المساس بحياة المواطن اليومية.

تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع

وفيما يخص مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، أوضح عادل أنها تشمل حالياً نحو 30 سلعة متاحة في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأسعار ثابتة تقل عن متوسط أسعار السوق بنحو 20% في المتوسط، مما يوفر دعماً كبيراً للفئات الأقل دخلاً.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المنافذ المشاركة في المبادرة ليصل إلى 400 منفذ خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يضمن انتشارها الجغرافي في مختلف المراكز والمحافظات، متكاملاً مع جهود أخرى لوزارة التموين مثل تطوير منافذ سلسلة كاري أون.

إجراءات ما قبل رمضان

وأكد أن المبادرة مستمرة حتى نهاية مارس، وكذلك خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن الفترة التي تسبق الشهر الكريم ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية، تستهدف زيادة المعروض من السلع والاحتياجات الأساسية عبر منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن جاهزية الحكومة للتعامل مع أي تداعيات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة والحد من آثارها، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتقلباتها لضمان راحة البال للمواطن المصري.